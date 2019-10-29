陳山聰走唔出《金宵》　李施嬅唔急拍續集

無綫劇集《金宵大廈》演員陳山聰、李施嬅、譚凱琪、趙希洛等在將軍澳電視城舉行祝捷會，慶祝劇集錄得7天跨平台總收視最高31.1點，大結局則錄得29.8點。陳山聰與李施嬅接受訪問，他表示很鼓舞，因知道收視要超過30點才有慶功飯食，稍後會再請劇組吃飯，到時「找數」跳舞答謝觀眾支持，陳山聰笑說：「到時施嬅就着西裝，我就着乜都冇所謂啦。」

畀網友鬧忘恩負義

陳山聰與李施嬅笑指劇集雖然播完，但他們仍走不出金宵大廈，他笑說：「最近返公司見到地下有灘水，就諗起會唔會係Alex返咗嚟。」陳山聰又笑指近日上載了與新劇拍檔姚子羚的合照，隨即被網民鬧忘恩負義，移情別戀，認為他的身邊只能夠是李施嬅，他笑說：「雖然畀人鬧，但都好開心。」

講到《金宵大廈》續集甚麼時候開拍？陳山聰笑謂要看李施嬅的檔期，李施嬅則認為第二集要比第一集更好才開拍，所以不要那麼倉卒，慢慢製作寫好劇本。兩人透露年尾將會齊齊到美國登台搵銀。

婚假得三日

陳山聰11月1日將迎娶太太Apple，但明天還要開工，婚假也只得三日，度蜜月要待明年補足祝，他說：「婚禮都係交畀太太處理，但依家好多嘢都要搵我，好忙但開心嘅，已經準備得七七八八，結婚當日最重要有結婚戒指，同埋一班好朋友在場已經足夠。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。