黎耀祥雙面太監　「后」宮起風雲

黎耀祥、徐正溪、曹曦文、何泓姍、劉敏與羅秋韵演出的劇集《鳳弈》，將緊接熱播劇《牛下女高音》於11月18日晚上8時30分在無綫翡翠台播出，此劇講述葉凝芝（何泓姍飾）與首席謀士魏廣（徐正溪飾）的傳奇故事，而祥仔飾演的朗坤是王后身邊紅人，個性囂張恃勢凌人，恃住有王后撐腰，在宮中拉幫結派，但陰險背後，另一身份卻是王后安插於宮中的臥底。

不介意做「男二」

首演內地劇的祥仔今次非擔正主角，但孭住三屆視帝光環，實力毋庸置疑。為配合劇中雙面人性格， 他一時扮委屈，一時又要騷霸氣，有時更要展現奸險一面，但祥仔應付自如，連眼神也相當懾人，簡直演技大爆發，力搶主角徐正溪風頭，令觀眾拍爛手掌，紛紛於網上留言讚他不愧是老戲骨，其目露兇光的眼神更是令人不寒而慄！對於獲觀眾力撐，祥仔當然開心不已，雖然打入內地第一擊演「男二」，但他毫不在意，大方說：「我覺得呢個角色有得發揮，其實過往都有啲演員戲份少，但最終都爆咗，所以演戲唔係要計百分比。」

徐正溪打到中暑

談到過往也有不少內地劇本送上門，為何今次被打動？祥仔坦言關鍵是該劇編劇張華標，有「金牌編劇」之稱的他， 過往作品有《巾幗梟雄》、《巾幗梟雄之義海豪情》等，當年更一手把祥仔事業推至高峰，今次找祥仔參與打入內地首部作品，祥仔自然以行動支持，他說：「咁多年好朋友邀請，梗係一口答應，當然酬勞亦都好好啦！」

至於飾演謀士大臣魏廣的徐正溪，劇中要應付連場打鬥戲，不過拍攝時正值炎夏，試過一日中暑四次，拍攝半小時不到的打戲，便要休息個半小時，認真慘情！雖然劇中也有浪漫文戲，好讓他與何泓姍談談情，無奈現實中的他卻是個宅男，難怪受訪時自爆不停NG，更被對手取笑為「禁慾系男神」。

劉敏出陰招篡位

飾演長公主的內地女星劉敏，在劇中心狠手辣，一生都在追求權力， 與王后是死對頭，她暗地勾結手握兵權的弟弟，意圖謀權篡位，最終奸計未有得逞！現實中的她除了是演員， 亦是一位名主持，憑出色演技令人印象深刻。

而羅秋韻飾演班鈴兒，為主宰自己命運，用盡手段由小宮女成為后妃，乃劇中的大反派。作為新人的她，要面對如此層次豐富的角色實有難度，難怪她當初接到劇本時，曾為如何走進角色內心、更好地塑造角色而有點糾結，幸而過程相當享受。

曹曦文何泓姍 「后妃」相知不相鬥

內地女星曹曦文曾於《如懿傳》演溫柔賢淑的「婉嬪」，今次在新劇「升呢」做王后，性格來個大逆轉，變得難以捉摸，舉手投足都盡顯氣場，令人喘不過氣。不過，她也有賢淑一面，眼見百姓有難定必送上慰問，朝中有問題亦會談判官上身，深得民心。談到角色表裏不一，曦文受訪時說：「王后角色外在表現很強勢霸道，其實心腸很軟，這個反差比較特別。劇集播出後，吸引不同年齡層的觀眾，沒想到連我的女兒也挺喜歡，能夠吸引到小朋友，真的有點意外！」

同樣演過《如》劇的何泓姍，今次演輔助王后的宮女，其後慢慢升任為貴妃。她與曦文的姊妹情相當動人，如她於曦文懷中撒嬌，曦文以寵溺笑容回應；後來她病重，曦文火速探望兼爆喊，真摯感情獲網民封為「閨蜜CP」。

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