康華蘭桂坊大報復　陳展鵬林夏薇畀人圍

無綫新劇《逆天奇案》日前在蘭桂坊拍攝，劇情交代「危險人物」康華報仇心切，計劃於鬧市作出「高危動作」，陳展鵬和林夏薇（薇薇）等，集齊人跟蹤及盡力阻止不幸事件發生，最終成功。由於重頭戲涉及角色人物眾多，附近不少酒客步出睇熱鬧，薇薇稱途人秩序井然：「呢場戲前後拍足兩日，不過大家都好幫手，完全冇影響拍攝進度，都係趁停機想影張合照啫！途人又好Nice咁同我哋講聲加油。」

危站高樓頂唔順

原來劇中的康華因早年被強姦，致心理留下陰影，被仇恨沖昏頭腦而對社會作出攻擊性行為，包括高空擲氣體及爆炸品等！她說：「強姦戲就嚟拍，但日前拍咗我危站10層樓嘅戲份，當時簷篷濶度只係夠企到半隻腳，對我哋呢啲畏高嘅人嚟講難度好高，本來想頂硬上，但拍咗一陣都係頂唔順換咗替身。」談到畏高症，她靦腆地說：「最嚴重時其實連搭的士都暈車浪。（點搭飛機？）迫自己搭咗好多次，仲要食埋藥先可以克服。」

演員今次合作相當愉快，當晚趁未埋位空閒時，即拉隊到附近「飲嘢」，打發時間兼爭進感情，康華說：「真係好難得，平時大家都好忙，想約食飯都未必齊人，反而嗰晚熱熱鬧鬧。能夠寓工作於娛樂，都幾開心。」而一身Slim Cut西裝造型的展鵬體重又再跌，拍打戲相當瀟灑，他說：「一定要Keep住（身形），如果唔係會畀人話呀！」通告最快明年二月才煞科，這段日子相信他有排忙了。

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