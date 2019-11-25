一吐烏氣！馬國明星洲稱帝　唐詩詠封后

藝人馬國明、唐詩詠、李佳芯、韓星朴敏英等昨於新加坡出席《星和璀璨星光夜2019》，馬國明與唐詩詠憑劇集《白色強人》奪得「星和無綫電視大獎」最佳男、女藝人獎，成為新加坡視帝、視后，詩詠領獎時一度眼濕濕！李佳芯則奪得TVB最喜愛角色獎，而朴敏英亦憑劇集《她的私生活》奪獎，男主角金材昱都有現身，並與朴敏英獲頒「最受矚目亞洲男/女藝人獎」。

團隊比個人重要

馬國明獲封視帝感到非常高興，並謂：「要多謝《白色強人》監製、編審以及整個團隊，唔知係咪人大咗，演戲愈耐，愈覺得成個團隊嘅力量比個人力量更重要，觀眾喜歡呢套劇，都係因為成個團隊凝造出嚟嘅氣氛，無論道具、場景、打燈、梳化服等，都好重要，所以要多謝台前幕後每一位工作人員，仲有一班協助我哋拍攝嘅醫生、護士，冇佢哋，我哋嘅專業感都冇咁強。總之，團隊威力，係我拍呢套劇最深刻嘅感覺。」

全年得一套劇

《萬千星輝頒獎典禮》於明年1月舉行，馬國明現率先於星加坡稱帝，問會否令他對香港頒獎禮奪獎的信心大增？他謂：「要分開兩件事嚟睇，每一個頒獎禮嘅評審標準都唔同，唔會話拎咗一個，就可以拎埋另一個，隨遇而安，盡咗力喇！」至於唐詩詠奪得視后獎，馬國明則表示：「開心，佳芯都有攞獎，鄭俊弘主唱嘅《白色強人》主題曲都有獎，總之，呢個劇攞乜嘢獎都好，我都非常開心，因為我今年得呢套劇係有份參與，一定撐到底。（打算點慶祝？）請劇組食飯，其實攞咩獎都好，都可以食，就算TVB台慶嗰晚我拎唔到都可以食，冇乜所謂，最緊要整個劇組團隊開心。」」

朴敏英最愛新加坡辣椒蟹

奪得「星和最受矚目女藝人」獎的朴敏英以閃閃白色公主裙亮相，她指她的姊妹是住在新加坡，所以她經常私下來新加坡遊玩，並最愛吃當地的辣椒蟹，前晚更已預約了餐廳，出席完頒獎禮便會去好好品嚐。

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