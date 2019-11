L明年1月接捧襲澳門　SF9重演《意外發現》場面

韓國男團SF9周日在澳門百老匯舞台舉行《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU》演唱會,九子以新歌《RPM》揭開序幕,緊接唱出《Now or Never》及出道歌《Fanfare》,成員在舞台又唱又跳,炒熱氣氛,之後用逐一用中文作自我介紹,又不停向粉絲大呼「想吃葡撻」,十分可愛。

各成員又為粉絲帶來Solo演出,隊長永斌以《Sic Parvis Magna》一曲大晒rap功,達淵則唱出美國女歌手Billie Eilish的人氣歌曲《Bad Guy》,在允就獻唱鄭世雲的《My Ocean》突顯個人唱功,而朱豪、輝映則分別又唱又rap《Champange》和《Snow》展現多方面實力,太陽則找來朱豪跟他唱出《Trust》,最後由澯熙壓軸獻上《Destiny》的個人舞台。

至於最近憑韓劇《意外發現的一天》而人氣急升的路雲,就在台上重演劇中經典場面,路雲找來朱豪扮女主角殷端午,他將轉身便走的朱豪一手拉回來,既霸氣又十分搞笑。

另外,韓國男團INFINITE出身的L將於明年1月5日接捧到澳門百老匯舞台舉行《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING 'COME WITH ME' IN MACAU》粉絲見面會,他將與全場觀眾擊掌,亦會與幸運兒影團體合照、送簽名海報或拍立得照片。