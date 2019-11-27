L明年1月接捧襲澳門　SF9重演《意外發現》場面

韓國男團SF9周日在澳門百老匯舞台舉行《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU》演唱會，九子以新歌《RPM》揭開序幕，緊接唱出《Now or Never》及出道歌《Fanfare》，成員在舞台又唱又跳，炒熱氣氛，之後用逐一用中文作自我介紹，又不停向粉絲大呼「想吃葡撻」，十分可愛。

各成員又為粉絲帶來Solo演出，隊長永斌以《Sic Parvis Magna》一曲大晒rap功，達淵則唱出美國女歌手Billie Eilish的人氣歌曲《Bad Guy》，在允就獻唱鄭世雲的《My Ocean》突顯個人唱功，而朱豪、輝映則分別又唱又rap《Champange》和《Snow》展現多方面實力，太陽則找來朱豪跟他唱出《Trust》，最後由澯熙壓軸獻上《Destiny》的個人舞台。

至於最近憑韓劇《意外發現的一天》而人氣急升的路雲，就在台上重演劇中經典場面，路雲找來朱豪扮女主角殷端午，他將轉身便走的朱豪一手拉回來，既霸氣又十分搞笑。

另外，韓國男團INFINITE出身的L將於明年1月5日接捧到澳門百老匯舞台舉行《2020 KIM MYUNG SOO 1ST ASIA TOUR FANMEETING 'COME WITH ME' IN MACAU》粉絲見面會，他將與全場觀眾擊掌，亦會與幸運兒影團體合照、送簽名海報或拍立得照片。