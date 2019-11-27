被爆家暴女友　蔣勁夫呼冤出律師信還擊

有「胡歌接班人」之稱的內地男星蔣勁夫，去年爆出家暴日籍女友中浦悠花，搞到一身蟻。今年八月已另結新歡外籍女友的蔣勁夫，至今拍拖才三個月，不料新歡在社交平台發長文控訴自爆遭受家暴，惹來各方議論紛紛。

蔣勁夫的新外籍女友直言有人是控制狂、暴力狂和妒忌心很强的人，生活在一起像生活在監獄裏。她的控訴，包括第一，有人不允許她和朋友聯繫，無論對方是男是女；第二，若對方外出三十分鐘，她必須發長短訊給他；第三，她的手機及電腦被摔壞，銀行卡被剪爛，又被强迫花光自己的積蓄；第四，有人想令她懷孕，但同時她又被掐脖子和打肚子，並兩度遭受威嚇會被殺，其中一次，被威嚇一同撞車死。女友並爆料不止她受到威嚇，甚至連對方的父母也曾被要挾要被打，而感到難過。蔣勁夫去年承認家暴日藉女友時，胡歌曾經發過聲讚對方是陽光大男孩，故是次胡歌亦無辜遭到部分網民的聲討。

事後蔣勁夫在微博發文，轉發其律師信及否認家暴：「我做了的，我認。我沒做的，我也不想被冤。過去的現在的事，我真的不想再去解釋了……好難，真的太難了……在這裡，我只懇請大家放過我的家人和朋友們，謝謝了。」

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