着靚靚去名媛Ball　Jane鬥沈月邊個贏？

社交界盛事巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）喺11月30日舉行，出席嘅名媛之中就有幾位圈中星二代，不過要數最吸睛嘅就一定係國際武打巨星李連杰與前亞姐冠軍利智所生嘅大女Jane，以及昔日性感女神邱淑貞大女沈月，兩個人由試戰衣開始一路鬥到正式舞會，真係難分難解，而今次仲要唔止兩個星二代鬥，依家仲有李連杰同邱淑貞親自陪愛女「出征」，一樣咁令人目不暇給！

先講大家都熟悉啲、18歲嘅沈月，早年得到「最索星二代」頭銜嘅佢，今次當然有番咁上下水準，一襲低胸閃石半透視粉紅色高衩羽毛晚裝，隱約晒出3吋事業線，真係令人眼前一亮，夠晒俏皮嘅佢挽住外籍男伴出場時，更撒嬌賣萌可愛到爆，媽咪邱淑貞就由頭到尾舉機影阿女，Sweet到呢～

至於利智19歲大女Jane，之前就因哈佛學霸身份引起關注，今次佢就以一身酒紅色Low Cut長裙配同色薄紗披肩示人，大騷知性美，而且喺兩張官方大合照中，佢都企喺中間位非常搶眼，爸爸李連杰今次都傍到實，一時同阿女溫馨共舞，一時又變粉絲舉機狂影，成個有女萬事足嘅樣出晒嚟！