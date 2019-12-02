肥尊光頭look慶祝《危險人物》原聲大碟獲三白金

荷里活著名男星尊特拉華達（John Travolta）主演的電影賣座之餘，其電影原聲大碟（OST）亦大受歡迎！日前肥尊慶祝他參演的94年經典舊作《危險人物》（Pulp Fiction）的OST在美國賣出300萬張（即三白金），他拎住三白金唱片合照並放上社交網與fans分享喜悅！

不過《危》並非他從影以來「最賣得」的OST，77年他主演的經典歌舞片《週末狂熱》（Saturday Night Fever）OST銷量最勁！今年4月肥尊就宣布該碟在美國賣出1,600萬張（即十六白金）。《週》是影史上最高銷量電影原聲大碟第2位，第1位是已故樂壇巨星雲妮侯斯頓（Whitney Houston）參與的《護花傾情》（The Bodyguard）OST，至今美國已賣出1,700萬張。認真巴閉！

影史上十大美國最高銷量電影原聲大碟：

1.《護花傾情》（The Bodyguard）

2.《週末狂熱》（Saturday Night Fever）

3.《紫雨》（Purple Rain）

4.《阿甘正傳》（Forrest Gump）

5.《辣身舞》（Dirty Dancing）

6. 《鐵達尼號》（Titanic）

7.《油脂》（Grease）

8. 《現代女人心》（Waiting to Exhale）

9. 《太空也入樽》（Space Jam）

10.《勁舞》（Flashdance）