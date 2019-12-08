老婆有子宮肌瘤難懷孕　劉畊宏一招破常規

台灣藝人劉畊宏同老婆王婉霏喺2007年結婚，婚後育有3名得意寶貝，不時都會喺社交網站Post 5人行嘅開心生活點滴，呢日劉畊宏就Post咗一張同老婆嘅嘴對嘴閃光照，背景仲要係日落煙霞呢個Magic Moment，認真Sweet爆！原來兩公婆慶祝相愛20周年，去咗拉斯維加斯去旅行，劉畊宏仲Hashtag「愛能改變一切」、「20年的戀愛繼續浪漫」，然後再留言指要靠天時、地利、人和先影到呢張靚相，仲感性自爆老婆當年不易受孕一事︰「感恩...我們一直是一對很幸運的夫妻，曾經我們在LA決定想要個孩子...結果...醫生檢查說老婆有7-9顆肌瘤不易受孕，我們禱告...不斷禱告..過程中有沮喪有難過但..祂的信實讓我們有盼望，如今..我們已有了三個超級超級可愛的孩子，心中無限的感恩...！」網友紛紛送上祝福「太甜蜜了」、「祝幸快樂」、「讓人很羨慕」、「是要閃瞎我們嗎？」等，更有網民大讚「攝影師」技術超班，原來「操刀手」正是好友兼天王周杰倫（周董）﹗亦見周董都有留言自誇「我真會拍 哈哈」，簡直抵死又爆笑﹗