初體驗異地戀　陳慧敏唔諗太多怕錯過更多

剛回到香港的歌手陳慧敏（Vivian）接受訪問時，指昨晚是今次100日之旅最後一天，所以想再與大家分享感覺。談及在土耳其遇上異地情緣P先生，她又說：「自從喺埃及發生咗事（非禮事件），我改變咗計劃，臨時搵啲平機票飛去土耳其，真係想休息吓，好意外地遇到呢個男仔，我哋只係識咗兩星期，都未算係真正嘅男女朋友。」

Vivian回香港時，與P先生在機場互訴心底話，令她覺得可以嘗試開展遠距離戀愛：「都覺得長距離嘅戀愛係好唔容易，但世界咁大，都可以喺土耳其相遇、佢喺中美洲、我喺澳門，真係跨越半個地球嘅距離，都可以喺土耳其相識，互相喜歡，我覺得唔係一件容易嘅事，係上天嘅安排，呢次係30歲以嚟，第一次長距離戀愛，都唔知會唔會成功。」又覺得30歲人，經歷100日之旅，認為好多時諗太多、顧慮太多未來，反且會錯過更多，因此現時要好好把握去愛的機會。

問到兩人如何聯絡感情？她不排除會再飛土耳其，或P先生會飛去她住的澳門，不過以P先生的經濟環境，要他捱貴機票來找她亦非易事，所以現時和對方都是嘗試發展，如真的拍拖自會再報喜。問到如何形容P先生先生，她說：「佢係一個好活潑嘅男仔。」又說經過今次旅行，不會如以前般收埋自己，會好好面對自己，同坦誠面對所有朋友。