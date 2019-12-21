苟芸慧反擊冇不滿　對事件感莫名其妙

曾同胡杏兒合作開婚紗店「KEVOLIE」嘅星級設計師姚子裕（Kev），日前發文爆料力數前無綫女藝人要求贊助製作晚裝用嚟結婚之用，更直指對方要求多多，當大家估緊主角係邊個嘅時候，有網民留言配上《美女與野獸》圖片，矛頭直指就係舊年結婚嘅苟芸慧（苟姑娘）！

事件爆出後，火速成為網友熱話，東網向苟姑娘經理人若蘭求證，起初對方話唔想回應，因為唔想對號入座，而對方亦冇指名道姓，惟因為事情一路發酵，所以覺得要澄清一下：「當日係苟姑娘好朋友胡杏兒話佢拍檔做婚紗同晚裝，所以幫手Line up贊助苟姑娘。婚禮完咗之後，佢哋（指苟姑娘同Kev）都好開心，完全冇事發生，Kev亦有Post過相，總之一路都好開心，唔明點解事隔一年，突然有咁嘅傳聞，苟姑娘都感到莫名其妙。（會唔會考慮告對方？）要問吓律師，不過對方又冇指名道姓，唔想對號入座，識得苟姑娘嘅人就知道佢係一個簡單嘅人，唔想亦都冇必要將事件繼續發酵落去。」

若蘭再次強調苟姑娘同Kev，於合作期間冇不滿嘅事情發生：「其實當時個過程處理係苟姑娘前公司負責，佢冇直接同佢哋溝通，總之苟姑娘冇講過嗰啲不滿嘅說話。」