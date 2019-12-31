陳潔玲先係小三？陳庭欣男友被爆陷四角戀

前港姐陳庭欣（Toby）與商人男友楊振源（Benny）拍拖以來感情穩定，但日前有爆料指Benny與一名女子關係曖昧，還指Toby係「傻港姐」。事後Toby指會同男友傾吓點樣處理呢件事，令三人關係變得複雜。未幾，Benny在社交網上與友人到了北海道二世古滑雪照，但未見陳庭欣蹤影。今日有消息指，原定陳庭欣都一同前往，但出發前卻與男友嘈交最終未有同行。

陳潔玲宣示主權

此外，有傳Benny在圓方有兩個單位，一個給陳庭欣入住，另一個則作私人用途，而陳庭欣一向知男友異性緣旺，加上多次迫婚不果，但都死忍。今日再有消息傳出有「翻版陳妍希」之稱、同為參加港姐出身的藝人陳潔玲亦捲入三人關係當中，令四人關係變得更為複雜，有指陳潔玲相當進取，不時到Benny開的健身院打躉宣示主權。

陳庭欣沒有正面回應

陳庭欣對於有指其男友Benny風流帳水蛇春咁長，早前被貼街招的阿Yu只是「小四」，原來還有「小三」陳潔玲，她冇正面回應，只對有指她想釣金龜以及Benny去旅行前跟她吵大鑊回應：「睇幾句已經有錯誤，每次都係媒體寫我或催我結婚，甚至話我已婚，但事實係冇。第二旅行前一直平靜，冇任何吵架。所以其他內文都唔想回應啦，謝謝。」