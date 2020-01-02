緋聞情侶陳瀅陳家樂　戲外奉旨談情

曾傳緋聞的藝人陳瀅（Jeannie）及陳家樂（Carlos）早前獲邀一起拍攝廣告，Jeannie與家樂去年在劇集中合作，並發展成好友。雖然相識多時，但原來今次拍攝，是他們第一次於戲外以「情侶檔」合作，兩人剛開始拍攝已非常合拍兼入戲，飾演情侶角色也相當逼真，拍攝過程猶如一對輕鬆耍樂、互相捉弄但也互相照顧的熱戀愛侶。

說到選擇服裝，原來Jeannie對於平日閒暇時穿的服飾也很講究：「平時出街行吓，或者帶狗狗落街散步，都會着啲方便嘅休閒服，最緊要着得舒服，當然撞色撞得靚都好重要啦，襯得靚個人望落都會精神啲。」至於平日運動量十足的家樂，選擇日常衣着時，要求沒Jeannie那麼仔細：「我揀衫同揀女朋友一樣都好睇直覺，第一眼鍾意就鍾意。」

「一家四口」似家庭照

拍攝當日，Jeannie帶同兩隻可愛狗狗一起工作，為現場增添不少歡樂氣氛。家樂與狗狗拍攝時，也自然流露出充滿愛心的一面。當工作人員笑說兩人與狗狗的合照非常溫馨甜蜜甚似「一家四口」，兩人竟異口同聲認同似家庭照，但稱兩人是「好兄弟」。Jeannie覺得與家樂之所以能成為好友，是由於各種話題也很投契。不過家樂坦言：「有時自己一個跑步都會悶，Jeannie就有兩隻狗狗陪住，如果將來我另一半都會陪我跑步就最好啦！」

貼心照顧陳瀅

兩人不但相處融洽，家樂更相當體貼照顧女神，連踏滑板都會攙扶她，怕她受傷，難怪外人總覺得他們像情侶。不過，家樂解釋：「我知佢平衡力差啲，所以頭先喺手推車推佢都好小心，驚連手推車都會翻車。」Jeannie坦言覺得自己與「兩個轆」無緣：「所以今次有得扮揸綿羊仔拍攝好開心。」不過，她表示將來若有機會，也會考電單車牌，一償心願。