出道10年！李幸倪首封馬來西亞歌后

歌手李幸倪（Gin Lee）在假馬來西亞舉行的《2020 AIM 中文音樂頒獎典禮》上，憑《beGin》專輯摘下「最佳女歌手」；而馬來西亞環球音樂旗下「好聲音」林文蓀則憑《這世界終會記得我的名字》獲得「最佳迷你專輯」獎。

Gin Lee在台上領獎時也感觸良多，至今已經出道第10年，在香港發展也已經有9年時間，她回想起9年前一個人由馬來西亞隻身到香港發展，一句廣東話都不會，但為了夢想孤身到完全陌生的地方打拚，感慨地表示：「今天可以回來家裏（家鄉），得到來自『家裏』的肯定，真的非常的感動！」她在慶功宴受訪時表示：「10年前我的首張專輯入圍了AIM，10年後又再次入圍AIM 而且得獎，感覺非常地開心。」她也非常希望下次在AIM能以《浮世繪》這張專輯入圍更多的獎項。

除此之外，馬來西亞環球音樂旗下的「好聲音」 林文蓀憑加入環球音樂後，發行的EP《這世界總會記得我的名字》獲得「最佳迷你專輯」；她在上台領獎時哽咽地說到：「我不敢相信，心臟都快要爆炸。」 她也表示在公布入圍名單知道自己的專輯入圍時，收到了製作人管啟源老師的短訊，短訊裏提到「不賺錢的東西如果還不得獎就沒意思了」。這也是她出道多年後，首次在馬來西亞獲得的第一個獎項。