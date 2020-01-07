演技飛躍獲力撐！高海寧有信心贏「女配」

藝人高海寧（高Ling）近年事業起飛，於1月12日舉行的《萬千星輝頒獎典禮2019》獲三項提名，分別憑《婚姻合伙人》角逐視后及「最受歡迎電視女角色」，《金宵大廈》則問鼎「最佳女配角」，視后與女配角二選一，高Ling坦言對「女配角」睇高一線。

仲未拉票

於《金》劇飾演怪獸家長的她備受讚賞，她坦言感意外：「真係好意外，我參與一個單元兩集，戲份唔算多，多謝監製同編審畀呢個角色我，出嚟引起好多人共鳴，當然唔係我一個人功勞，我同劇入面個仔、輝哥（陳嘉輝）三個人嘅化學作用好好，希望呢個角色帶來好成績。」距離頒獎禮日子漸近，她笑言仍未拉票，但很想攞獎：「有信心嘅，以前對獎項冇乜所謂，近呢兩年拍咗好多劇，身邊愈嚟愈多人讚我做得好、有進步，如果拎到係一個認同，對支持我嘅人有交代，同埋『女配』係公司同事投票，喺佢哋手上拎特別有意義。」對於同劇的趙希洛演憶子狂母，呼聲同樣高，高Ling指對方做該類角色表現出色，認為趙希洛絕對是強勁對手。

視后獎方面，高Ling笑指與自己尚有距離，故將自己一票投給心水人選：「紅姐（惠英紅）喺《鐵探》真係好勁，所以贏面極大，我睇好佢。仲有《今》劇嘅李施嬅、楊千嬅嘅《多功能老婆》都係大熱，所以我點會有得爭！（你覺得攞『女配』十拿九穩？）冇咩係一定嘅。（到時上台多謝男友？）我嘅11年事業路途好多人要多謝，希望有機會上台多謝佢哋。」

場地：金域假日酒店Osteria意大利餐廳

化妝：Stephen Lau

髮型：Zap（Essensuals Toni & Guy Hair Salon）

服妝：Whistles