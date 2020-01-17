崔碧珈搏到出頭天　成功踩入康城

現年31歲的崔碧珈是英國中央蘭開夏大學市場學學士，並在英國謝菲爾德大學攻讀工商管理研究生碩士課程，2012年讀碩士2年級時回港，獲經理人黃柏高垂青留港發展。此後星途步步進升，前年更踏足康城影展紅地氈。

2012年

參演處女作《喜愛夜蒲2》開始為人認識，挾「G Cup導彈」之名片約不斷，參演《百星酒店》、《飛虎出征》、《溝女不離3兄弟》等多部電影。

2016年

其電影豐收年，共有3部作品上映。她在《老笠》中與郭偉亮有浴缸共浴、車廂纏綿和摸胸等香艷場面，展現狂野一面；《辣警霸王花》則轉型做打女，其中一場與兩女對打在浮台被踩胸，成為熱話。

2018年

崔碧珈衝出香港，在英國拍了3個廣告，之後飛法國出席康城影展活動，與法國演員Patricia Contreras踏上紅地氈，她透露試鏡時獲法國設計師睇中及提出邀請。去年，她獲大會贊助商邀請，再度踏上康城紅地氈。

2019年

7月推出寫真及減肥書，崔碧珈以性感泳衣、內衣、女僕等逾15款造型上陣，當中包括玩「人體盛」被食物包圍，胸、腹及大腿沾滿茄汁，又浸在倒滿10桶油的浴缸拍攝，製造話題。