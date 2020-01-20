新一季日劇鬥收視！榮倉奈奈老妝驚嚇趕客

新一季日劇正式開鑼，多套日劇陸續啟播，日本男星竹內涼真主演的TBS電視台重頭劇《忒修斯之船》，承接木村拓哉的《Grand Maison東京》於周日晚上9時播出，最受注目。

《忒修斯之船》改編自同名漫畫，講述竹內涼真演的田村心，其父親佐野文吾（鈴木亮平飾演）被指下毒殺害了21名小學生和教職員，一家人活在「殺人魔家族」惡名的陰影下。突然有一日出現奇蹟，田村心擁有穿越時空的能力，由2019年追梭到31年前，即父親被牽連連環殺人案的時空，田村心深信父親是清白，於是展開破案之旅。竹內涼真與上野樹里扮演夫妻，首集上野演的妻子已離世，而榮倉奈奈則扮演田村心的母親，榮倉以特技化妝扮老人演出，但由於化妝太過硬膠，不少觀眾批評造型太過驚嚇。首播收視錄得11.1%收視，成績平平。

而其他日劇的收視，上周五啟播伊藤英明主演新劇《請不要在病房念經》，錄得11.3%收視。天海祐希主演NTV日劇《Top Knife－天才腦外科醫生的條件－》，首播取得13%收視，前日播第二集微跌至12.4%，暫時成績最好。而橫濱流星與清野菜名合演的NTV新劇《在不黑不白的世界，熊貓笑了》，第二集錄得單位數字7.9%。

至於長谷川博己主演的NHK大河劇《麒麟來了》首集錄得19.1%收視，成績亮麗，是2016年繼大河劇《真田丸》後，相隔4年再有首播超過19%收視。

超過19%收視。