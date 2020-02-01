掀中韓罵戰！NCT黃仁俊推介長白山激嬲韓迷

韓團男團NCT Dream年僅19歲的中國成員黃仁俊，前日他在韓國電台節目中，被問到會向粉絲推介的吉林旅行景點，他表示：「長白山天池，真的很有名，很美！」卻因中韓對於中國和北韓邊境的「長白山」領土範圍上一直存爭議，南韓人一直認為「長白山」是南韓領土，並將之稱為「白頭山」而非「長白山」。

而來自中國吉林省的黃仁俊卻在韓國電台節目中公然稱之為「長白山」，因而激怒大批韓迷，有韓國網民留言表示對他感失望，又嗌他別再於韓國活動：「在韓國賺錢，連最基本的歷史社會問題認知都沒弄清，雖然很多外國人在韓國活動，至少都在對國際關係有認知的基礎上活動！」、「真的受夠了來韓國搗亂的中國人，知道白頭山的位置涉及敏感話題，還在全國民都聽到的電台節目內說長白山，真的太厚臉皮！」、「回你故鄉吉林吧！」不少韓國網民要求他道歉，但內地網民卻力撐偶像，更與韓國網民掀罵戰，強調「長白山」一直也是中國領土。

其實早於2014年，憑神劇《來自星星的你》爆紅海外的韓國靚媽全智賢與金秀賢，以天價獲邀代言內地礦泉水，同樣因該品牌標明水源地來自中國「長白山」，而非韓國人所謂的「白頭山」而激怒韓國人，當時兩人更遭韓國人鬧爆「叛國」，金秀賢當時不惜賠償高額違約金與廣告商解約。