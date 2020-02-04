分享婚姻保鮮法　張衞健話最緊要呢8個字

「大帥哥」張衞健出名計仔多多，歌影視瓣瓣掂成大紅人﹗他自爆曾想過孖BIG FOUR成員合演舞台劇，為觀眾帶來新鮮感。而有愛妻號之稱的他，亦大方分享夫妻間「保鮮」Tips，就是不時製造驚喜，不要一味老奉！

張衞健（Dicky）曾揚言若蘊釀好一個新角色，就會於公仔箱再會觀眾，不過他近日接受東網專訪坦言未有「成果」，Fans們可能要再等等。據知有主辦方曾接觸過Dicky傾開棟篤笑，問到現時十橫有一撇？他承認有此事︰「始終都覺得自己係演員，就冇的起心肝搞，加上件事都好難，全部稿都靠自己，雖然我擅長度劇本，但度棟篤笑都要有少少天賦，所以一路都話係諗吓、冇推嘅，可能有日我戚起條根想做呢﹗」

BIG FOUR開騷可免則免

棟篤笑就暫未有「着落」，問到會再同BIG FOUR開演唱會？他竟搞笑話可免則免︰「由組成嗰日我都好勉強。（有內訌？）我哋從來都冇相親相愛過，但反而有諗如果BIG FOUR有機會做一個舞台劇會點呢？對我哋、觀眾都有多啲新鮮感。」續大賣關子有構思過，更曾齊齊坐低傾過，惟Dicky對成員們的演戲細胞有所保留，抵死窒爆︰「同佢哋做都擔心㗎﹗因為覺得佢哋冇一個演戲好，除咗Edmond，我有睇佢套劇集，係做得幾好。」

其實想睇到Dicky演出都不是難事，他日前孖老婆張茜拍內地真人騷節目，玩煮飯仔大晒恩愛，問到不介意在鏡頭前放閃？答案總是令人摸不着頭腦的Dicky，卻指介意︰「唔鍾意㗎﹗其實人哋都邀約過好多次，我覺得係盛情難卻所以做，一次半次唔多，好少一齊做節目，做訪問都係試過一次。」

成日畀小驚喜老婆

婚後16年如何保鮮？他教路要驚喜不斷，並最緊要唔好老奉︰「老婆煮飯唔好老奉冇多謝、唔該、錫啖，一老奉就冇晒感覺，簡單到依家佢夾餸畀我，我都會講『唔該』，又唔會因為結婚咁多年唔出街拍拖，仲會成日畀小驚喜，去街會買啲嘢畀佢，又會買花，有時又會寫紙條、傳紙仔。（渴望要小朋友？）唔渴望啦，今時今日成幾廿歲都唔覺得自己係個完全熟透嘅男人，好多時都仲好幼稚，係老婆面前簡直仲係個小朋友﹗」