帶老婆搵高人！陳山聰揸巨香跪拜摸龍床求子

武漢肺炎肆虐下人心惶惶，人人為自保做足防疫工夫，包括減少出外及注意衞生等，連求神拜佛也成為「防疫」措施之一。立春（四日）後，位於荃灣的龍母廟成為眾星誠心朝拜以「抗炎」之地，希望上天保佑疫症早日消失，包括張兆輝、曹永廉及蕭正楠等。去年愛情事業大豐收的無綫藝人陳山聰，日前特意偕同太太現身，以巨香祈福及摸龍床，希望求子成功！

憑劇集《金宵大廈》人氣再升的陳山聰，雖然視帝一戰最終敗於提名13次的馬國明，但無損觀眾對他與女主角李施嬅劇中「蕭偉明」與「Alex」的熱愛，在台慶頒獎禮奪得最受歡迎電視拍檔獎。演藝生涯有代表作，現年43歲的山聰也步入人生新一頁，去年11月與拍拖多年的圈外女友Apple結婚，更心急想做爸爸，他曾笑說：「生仔我唔可以等太耐，因為我冇乜好長嘅時間生㗎喇！」趁有精力可跟子女們一起跑步。

啟示有「生機」

求子心切的山聰，積極造人的同時，更無懼武漢肺炎疫情肆虐，日前偕同愛妻前往出名求子靈驗、位於荃灣的龍母廟摸龍床求子，希望「雙管齊下」達成今年生BB大計。前日早上約10時半，戴上口罩的山聰及太太Apple現身龍母廟，不單準備大量祭品，更買來一支巨香，跪地唸唸有詞、誠心參拜。上香及化寶後，他倆急急去摸龍床，隨後到解籤處請高人珍姑解籤。由於善信眾多，兩人等了多時才可跟珍姑見面，談約10分鐘便結束，見山聰在解籤後笑容滿面，未知是否得到啟示今年將有「生機」！

除了山聰夫婦外，藝人羅仲謙與陳國峰亦有現身龍母廟，陳國峰更特意帶同懷孕太太前來，他們均做足防疫措施，口罩與手套不離身。眾人相遇後閒談了一會，隨即四散忙着祈福拜祭。至於拍拖多年的藝人衛志豪及女友阮兒亦有出現，並相約數名親友到場，阮兒行樓梯時短裙被吹起，一眼關七的衛志豪即手快快按實裙襬免走光。

解難有方善信者眾

位於荃灣老圍的龍母廟建寺逾60年，雖然位置較偏僻，但長年香火鼎盛，每逢時節都有大批善信前來祈福，星級信眾包括袁詠儀、佘詩曼及熊黛林等，而廟中的龍床更是善信爭相必到的地方，相傳摸過龍床能成功求子，善信亦會在床底摸利是，以求好運及消災解難，至於廟內負責解籤的珍姑也是非常出名。