喪親之痛停工半年　譚松韻回歸作話題量破45億

童星出身的29歲內地女星譚松韻，憑孫儷主演的宮鬥劇《後宮甄嬛傳》「淳貴人」一角打響知名度後，榮升多套劇集的女主角，橫掃不少新演員獎項，更與奚夢瑤、林允及范丞丞等齊齊入選「2019福布斯中國30歲以下精英榜」。

淚灑節目惹人憐

不過，2019年對譚松韻來說是悲痛的一年，其母於2018年除夕不幸遇上車禍，當時她立刻停下所有工作，陪伴昏迷不醒的母親身旁，據悉她曾緊握媽媽的手不停說：「媽媽，只要你能醒來，我願意拿一切去換。」可惜其母搶救20多天後返魂乏術。

面對至親離世，對處於事業搏殺期的譚松韻來說無疑是一大打擊，她甚至暫停演藝事業專心療傷，至去年6月才逐步復工。她亮相節目時首度談及亡母，難掩思念之情而感觸落淚，坦言心中有兩個願望：「希望我能夠夢到她」和「希望下輩子她做我的女兒」，令人心酸。

新劇輪住播

事隔一年，她終於走出陰霾，將於年中踏入三字頭的她帶着新作品重新出發。她與任嘉倫主演的電視劇《錦衣之下》是話題之作，未播映前微博話題閱讀量已達6億，其後更達45.9億，全劇累計播放量有28.3億，好評如潮。劇中一對歡喜冤家深受觀眾喜愛，譚松韻更獲網民激讚演技精湛。今年由她擔正的三套電視劇亦會陸續推出，包括《以家人之名》、《親愛的麻洋街》、《民初奇人傳》，氣勢如虹！