曾偉權辭演《法證IV》　陳煒未能再續前緣

患上肺癌的藝人曾偉權，原來在今晚首播的《法證先鋒IV》中本擔演重要一角，據知監製梅小青本想安排他與陳煒繼《宮心計2深宮計》後再續情緣，但曾偉權開工幾日後以病為由辭演，盛傳當時他仍未知自己病重，梅小青惟有換角改由鄭子誠替任，到開拍後一段時間，曾偉權有感精神狀態不錯，小青就安排他客串其中一個單元演出。

陳煒回覆東網說：「佢其實拍咗一日戲，佢話唔係好舒服，第二日去做身體檢查，佢本來角色戲份好重，我知小青姐有問過佢做唔做到，最後佢冇做到，之後佢喺其中一個單元做另一個角色，（知佢身體唔舒服？）唔知，我當然希望佢快啲好番。」

而監製梅小青承認：「係嘅，我哋有過咁嘅變動，因為自從嗰次《深宮計》煒哥同阿權一對，今次本身都想係咁嘅，到阿權拍咗幾日，佢同我講身體唔舒服，但冇詳細講其他嘢嘅，所以想我轉角，佢話唔想影響我哋拍攝，所以就轉咗人，我話OK，明白佢身體唔舒服，所以就換咗鄭子誠，後來佢身體舒服番啲，佢又話我哋次次合作得好開心，佢話身體OK，有冇一個角色啱做，所以其中一個單元都有搵佢再做番，成個過程都拍晒嘅。」