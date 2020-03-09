傅珮嘉戴口罩搞到生瘡：為保命何妨醜點

歌手傅珮嘉（Maggie）不時在社交平台分享生活點滴，她手執一個黃色特製的網球對戲，仲親自配上對防疫對白：「阿黃不開心，因為阿黃戴口罩戴到長痘痘。」Maggie即回話：「誰不是呢，只要出門就如臨大敵般，護目鏡／口罩／即棄手套，消毒酒精／搓手液／空氣淨化機，現在香水不噴了，噴過消毒藥水聞到酒精味才覺得安心」。她感性地表示這到底甚麼世界，人人都莫名其妙變成健康小博士，長那麼大最徹底清潔算今年，肥皂洗手心裏還數30秒，拆解口罩構造，了解酒精成分，比學生時期上生物化學課還厲害。

Maggie指當戴口罩成了生活必需，肌膚毛孔長時間三溫暖，油脂分泌早失平衡，長痘痘乃正常事，至少防疫做得很給力，命保住了醜一點又何妨，她續道：「聽完我碎碎唸，阿黃默不作聲大概也是表示認同，但可能嫌我太囉嗦，所以最後還是反咬了我一口，死阿黃。」

最後她仲話表示#不厭其煩提提你 #防疫不要鬆懈 #現在全世界都淪陷了 #康復了又再復發 #自己救自己 #先自救才能救人 #你今天戴了口罩沒？Maggie以活動教學提醒大家防疫嘅重要，大家記得聽話啦！