【《On Call 36小時》重播】魚頭戀喊爆師奶

「情人們一呼一吸相愛到底～結局或同樣～～」2012年無綫劇《On Call 36小時》上星期啱啱開始重播，大家嘅回憶又番嚟喇！無錯，就係呢套集合「馬國明吐氣揚眉作」、「楊怡羅仲謙定情作」、「經典主題曲」嘅高收視高口碑劇集，當年大結局平均收視37點，成為無綫2012年全年最高收視嘅大結局，都真係幾威威㗎，當年個個睇到喊晒口嗌感動，到底佢有咩必睇位咁把炮先？

帶挈馬國明做「雙料視帝」

要數圈中白袍醫生Look，馬國明未必係最組典，不過佢喺劇中飾演神經外科醫生張一健（一件頭），佢同「魚仔」（楊怡飾）譜「魚頭戀」最Touching，暖男上身嘅佢向楊怡求婚嗰幕直頭喊到班師奶變豬頭，更憑此劇於《萬千星輝頒獎典禮2012》奪「我最喜愛的電視男角色」，又係「馬來西亞視帝」又獲演藝人協會頒嘅「電視傑出表現男演員」，成為「雙料視帝」，民心自此穩如泰山！

楊怡羅仲謙拍劇定情

劇中羅仲謙飾演嘅「楊沛聰」暗戀「魚仔」楊怡，戲內楊怡未有被打動，點知戲外二人就打得火熱！當年羅仲謙以買消夜為名，借意陪楊怡開工，更加有一次拍完《On》後二人到海邊傾偈。楊怡戲言只要佢肯游出浮台就做佢女友，羅仲謙一個轉身跳海追女，寒冬中游出浮台向楊怡示愛，得咗。姐弟戀依家修成正果，二人於2016年結婚，上個月仲宣布造人成功添。

童星變劍擊港隊奧運選手

《On》第一集除咗個「無血手術」夠Noice之外，「一件頭」喺路上向對一名被汽車撞倒嘅小學生進行急救，原來當年嘅童星吳諾弘，依家已經係香港男子劍擊運動員，喺名校拔萃男書院讀到中五就毅然休學，廿歲仔嘅佢仲與劍擊隊隊友爭取男子花劍4項奧運資格，巧叻叻唷！

一個容祖兒貫穿兩集

套劇嘅主題曲係由容祖兒主唱嘅《連續劇》，前奏一起大家就已經想跟住唱，當時網民更表示非常意外，因為當時嘅無綫劇已好耐冇搵正式歌手主唱主題曲。而翌年《On Call 36 小時II》同樣搵嚟Joey唱主題曲《續集》，嚟個首尾呼應。

《On Call II》女神雲集 韓團成員都有份

《On》咁好口碑自然就有添食續集，第二集除咗有齊岑麗香、朱千雪、王君馨等女神，加埋有闊別無綫七年回巢嘅「程至美醫生」吳啟華加入，仲同朱千雪發展「忘年戀」，不過最爆嘅係，劇中做吳啟華囡囡嘅莊錠欣（Elkie）一拍完劇，就轉眼升呢做咗韓國女團CLC成員！