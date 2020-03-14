梅小青心痛黃心穎毀前途：佢一定係錯

將於6月1日榮休的金牌監製梅小青，任車淑梅電台節目嘉賓，曾經監製多齣電視劇集，亦捧紅了不少演員的她，打算退休後弄孫為樂，但現時依然將精神放在熱播劇《法證先鋒IV》上。

提到黃心穎因「偷食」而連累劇《法證IV》要重拍，問小青今次是否錯選了黃心穎，她直言不覺：「我喜歡心穎係由《宮心計》開始，佢好甜唔做作，嗲亦唔會過火，《法證IV》我早預佢一份，佢熟讀劇本，好快拿捏到我哋要啲乜。可惜發生咗呢個Case（安心事件），我好意外亦好心痛。」小青坦言心穎一定是錯，她本來大有前途，現在受了很大的懲罰，並謂生命有Take 2，應再給她機會。

從手上三、四個女演員中找來湯洛雯（靚湯）代替心穎的角色，原因小青覺得她好甜、好有Heart：「我要佢減肥，但似乎唔太成功，於是我同自己講，我揀佢，並非因為佢個樣同體重，係因為佢可以做到我劇中嘅角色。佢同心穎唔可以比較，各有各嘅好處，佢（靚湯）入組廿幾日就做到呢個成績，我非常滿意！」

小青謂對於今輯《法證IV》回響大，要感謝所有參演的演員：「邀請演員參演嘅時候，並冇話佢哋知呢齣係我最後（監製）嘅一套劇集，但佢哋都撐我……首先多謝四哥（謝賢），我係佢嘅小粉絲，當年去片場搵佢同（蕭）芳芳姐簽名，但我一直唔認識亦唔敢搵佢，今回我臨別秋波托好朋友開口邀請，佢好快就答應。誰知記者會第二日，四哥打電話畀我話唔做喇，怕辛苦……一下子我嚇傻咗！我好感激拉姑（狄波拉）在旁邊幫口『應承咗唔可以唔做㗎！』四哥先話『小青我玩吓你咋 ！』其實四哥演出非常認真，服裝全出私伙……我哋冇傾片酬，我畀一封利是佢，佢初時都唔肯收，總之四哥時刻都散發出一股濃濃嘅星味啦 ！」

小青又點名稱讚黃浩然和譚俊彥，對於選用譚俊彥表示感同身受，因當年即使有合適的角色，也不敢揀選胞妹梅小惠演出，又謂其實小惠的笑戲和喊戲也很到家，姊妹倆也承受很大的壓力！但後來小青豁出去，隨後兩劇都選用小惠擔任女主角，又大讚她做得非常好，特別是爸爸看到兩個女兒的名字，同時出現在電視劇中感到非常開心，小青就知自己做對了，所以她很明白譚俊彥（狄龍兒子）的壓力，並盛讚他的能力非常高強。

小青又點評貴為亞視副總裁的舊愛將林文龍有頭腦、有要求、具上進心，很有諗頭和演員道德，對服裝也自我要求嚴格，又往往恰如其份，有信心他絕對勝任高職。