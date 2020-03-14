抖音曝光山寨明星逐個數　本尊睇到都喊驚

考下你眼力。

最近內地最紅嘅視頻網抖音曝光咗一段片，結合咗好多同明星撞臉嘅視頻，呢班山寨明星真係幾可亂真，無論衣着、表情同埋神韻都似到十足，相似程度好有可能連本尊都分唔清，而你又分唔分到呢？

扮周星馳嘅呢位人兄，拎埋星爺將劇照嚟扮佢，咁樣一睇就知係假喇！雖然髮型同表情都好認真，係值得表揚。

真嘅陳偉霆成日都好chok，而呢位翻版陳偉霆都拎到佢嘅神韻，仲不停咁變表情，好似做緊面部運動咁，真心係落足工夫。

當年張國榮（哥哥）紅遍大中華地區，可惜哥哥英年早逝，內地出現唔少山寨張國榮，早前就有網民話見到哥哥「復活」揸巴士，震驚13億人！而呢位唔知係咪都係揸巴士嗰位人兄，但真係好似呀！

台灣天王周杰倫真係大眾臉，繼撞臉AV男優東尼大木後，其實喺內地都有唔少人似佢，好多人都模仿佢咬字唔清同cool cool嘅表情，而呢位扮佢嘅哥哥仔，仲要跳埋可愛心心舞，本尊都真係多得佢唔少！

男神吳彥祖一副靚仔樣，要扮佢真係有啲難度！而呢位扮佢嘅人兄就真係唔夠正版靚仔，不過有啲角度係有少少似嘅。

台灣情歌王子周華健唱歌時一副深情表情冧爆唔少女士心，要扮佢一定係要拎佢唱歌時嘅神髓，而呢位網友都落足心機，準備咗咪呢啲道具，但係個樣就唔太似喇。