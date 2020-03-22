第一代電視小生梁天病逝，享年87歲

第一代電視小生梁天，近年患有嚴重腦退化，今天下午二時多於醫院病逝，享年87歲。

前藝人張鍾麗裳（原名鍾叮噹）近十年經常跟梁天聯絡並一起做義工，她指收到梁天姨甥的通知，才知道這個噩耗，她說：「佢姨甥打畀我話天哥下午兩點半喺醫院走咗！（咩病過身？）我就冇問，但知佢走得好安詳，好舒服，所以都感恩！」對於梁天病逝，鍾叮噹表示難過和可惜：「佢係一位值得人尊敬嘅人，佢不爭名不爭利，又有善心，我哋一齊做義工有十年，佢係我義工舞台上嘅好拍檔！只係近年佢冇乜記性，但上到台唱歌佢又會記得歌詞喎，依家冇咗個拍檔會覺得可惜囉。（可會幫手處理其後事？）我有同佢姨甥講，有需要我可以幫手。」

前亞視藝人陳維英表原：「好難過，身邊好朋友一個個輪住走，依家因為疫情已經心情唔好，天哥今次離去，希望佢安息。（知佢咩病過身？）唔知，但都唔方便打擾佢家人，相信佢哋都好忙！」對於梁天的為人，陳維英大讚對方：「佢人好好，舊年成班朋友去咗佢屋企聚會，雖然當時天哥都講唔出每個人嘅名，但一樣對我哋好熱情，精神都好好！」

曾經與梁天是舞台上拍檔的劉兆銘亦感到可惜：「他可說是亦師亦友的一位好導演，更是一位話劇演員表表者。他每在台上演出的角色非常立體到位，是我的學習好榜樣。今時編導界前輩又多一位仙遊去了，令我深深感慨與懷念，銘敬。」

演藝人協會幹事甄懋強受訪時表示：「我哋有個群組，話今朝送佢入伊利沙伯醫院，入咗去唔係好耐，醫生已經行返出嚟話唔得，出殯詳情亦未知。」