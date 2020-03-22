【無綫內鬨】瑜伽女神VS體操女神　點揀好？

無綫J2節目《#後生仔傾吓偈》話題貼地，除咗港姐馮盈盈語出驚人引起熱論，就連啲KOL都成功彈出，而另邊廂《Think Big天地》雖然係兒童節目，但一班女主持相當吸睛，吸引唔少宅男追睇呀！

《#後生仔》Sandy

先嚟講吓因為《#後生仔》而上位嘅杜穎珊（Sandy）啦，同台灣女星伊能靜有啲撞樣，望落仲有幾分似鄺潔楹，笑容非常甜美！佢2017年加入節目，膚色偏黑嘅佢一睇就知熱愛運動，唔只鍾意跑步行山，原來仲係瑜伽女神，14歲時已經參加國際賽，曾3次代表香港出賽，仲攞埋冠軍！

唔只咁，年紀輕輕只係23歲已考獲潛水同獨木舟資格，真係犀利！私下嘅佢，經常喺社交網大晒運動照，仲有同男友嘅合照，雖然係咁，但無礙一班宅男對佢嘅追捧，大讚佢特別，唔係倒模式嘅整容樣咁話！

《Think Big》王虹茵

而喺《Think Big》都有位運動女將，佢就係前女子藝術體操運動員王虹茵（Sharlene）。2014年獲邀為無綫台慶《女人俱樂部》呼拉圈表演環節排練，後期更加入無綫做主持，2019年加入節目！

現年25歲嘅佢樣貌有啲似陳詩欣同戴夢夢，樣靚身材正，不過相當保守，未曾喺社交網晒性感照，唔知係咪因為男友唔畀呢？冇錯，佢都名花有主有個型「籃」男友㗎喇，仲拍咗幾年拖，經常放閃光彈，朗才女貌呀！除咗主持《Think Big》，仲有《#後生仔傾吓偈》及《勁歌金曲》，希望佢之後有多啲演出啦！