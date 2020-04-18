星二代壓力大！譚俊彥爆狄龍要求三「不」

入行20年的譚俊彥（Shaun）接受電台節目主持車淑梅訪問，他謂自小志願從事廣告製作，但大學畢業從加拿大返港後，天意安排他投身幕前演出。他坦言肯定因為爸爸狄龍，才有機會接拍已故歌手梅艷芳（梅姐）主演電影《慌心假期》。譚俊彥向來給予人乖乖仔的形象，乃因梅姐與狄龍對他有很大的影響：「梅姐教曉我要識得選擇朋友、知道要去邊啲地方，同唔應該去邊啲地方，至今我依然受用。爸爸同樣要求我有三個『不』：不發生同性戀、不吸毒、不入黑社會……我從來對呢啲事冇興趣，所以爸爸好放心。」

他坦言入行後不斷承受「星二代」、「狄龍個仔」這些稱號，實在好有壓力：「所謂人在人情在，只係人家畀面子半退休嘅爸爸，但爸爸唔會同人講『用我個仔』，其實冇呢支歌唱，佢（爸爸）唔係電影公司老闆，唔係演藝人協會會長，人哋點解要畀機會我？我以前會好介意，甚至唔想同爸爸合照，但依家長大咗，再冇咁執着，其實同佢（爸爸）一齊合作拍片，甚至兩代都做過包青天，畀下一代睇到都係好事，係一個緣分。」

提到感情事，他遇上太太任祉妍後便想穩定一來，他說：「記得有一晚，我哋住喺新疆草原，我見佢一個人喺度『打鞦韆』，嗰一晚嘅星星係我見過最靚嘅繁星，好浪漫，於是我向佢表白，但佢拒絕咗我，因為佢覺得我哋喺唔同嘅地方發展冇安全感。」說到太太為家庭的犧牲，他眼泛淚光哽咽起來：「太太係我最大後盾，佢放低自己嘅事業成就我呢個家，我好幸福有一位好太太！」