畀羅志祥告過！台網紅暗寸：無法停止歡笑中

台灣男星羅志祥（小豬）被女友周揚青狠批四宗罪宣布分手。曾經與小豬對簿公堂的網絡紅人陳沂，亦在社交網發文意有所指，「我被想祥笑醒，太歡樂了，到現在都無法停止歡笑中，所以我要一直發文慶祝，今天就訂為世界（椰菜花圖案）日好了。」她再向有人作出勸告「我希望想祥注意身體健康，一個為了亂幹可以不睡覺的男人，很容易腎虛的（擔憂）（椰菜花圖案）。」陳沂又替周揚青不值，指她是好女孩，理應有一個好男人，但絶對不是羅志祥。

陳沂毫不留情發文揶揄，事源2015年小豬推出專輯，並表示會向唱片公司爭取「買3張可合照、5張抱抱」與歌迷見面。陳沂則在社交網留言表示，「三拍五抱根本是用肉體來斂財，『亞洲空幹王』這行徑跟賣淫小模有甚麼兩樣？」結果言論遭小豬向她提告，要求賠償200萬新台幣（約五十萬港元）並登報道歉。最終法院指無損小豬的名譽權，陳沂僅需賠30萬新台幣（約七萬港元）和登報致歉。

另外，當日有份與小豬出席大根宜蘭生日派對的台灣36H寫真女星陳香菱，向外透露與小豬只見過幾次面，自己沒有對方的聯絡方法。至於那次宜蘭生日會亦只是大家的共同朋友生日，自己慶祝完便走了，與對方沒有私交。

陳香菱指每次自己的朋友約會，都會以小豬的名義相約外出，小豬大多數會只在旁邊湊熱鬧居多，沒有曖昧行為。她更強調沒有被對方約過炮，若有自己都不會應約，因遇到關係複雜的人要加以小心，免得病來。