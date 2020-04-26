隔離完唔敢掂媽媽　陳美齡哽咽：我無中招…

旅居日本的陳美齡（Agnes）早前因為日本的新冠肺炎疫情嚴重，在家人勸服下返港，並已在港完成14日的家居隔離，提到隔離時的心情，她說初以為沒甚麼大不了，但被限制在家、寸步不離的孤獨感受原來十分辛苦，她說：「家姐買蛋糕畀我食，都係放門口，然後打電話叫我拎。我同屋企個僱傭一齊住，但冇見面，佢煮好飯放低，我自己一個食......原來我好鍾意同人一齊，我唔鍾意一個人，好唔鍾意一個人呀！」她說隔離期間用四天時間看完三本書後便無所事事，原想趁這個空檔寫書準備書展出書，但發覺隔離令人提不起勁，唯一得着是讓她重拾結他自彈自唱。

昨日（24日）Agnes出席家姐陳曦齡慶生飯，家人也建議分批食，以免人多聚集。提到周四（23日）完成隔離首日離家，她說立即前往探望媽咪，不過最終只能遠望，她語帶哽咽說：「媽咪搬咗去同細佬住，我去到細佬屋企，家姐叫我唔好行埋媽咪度，我只企喺門口遙遠望吓媽咪，真係望吓咋。我檢測過兩次，我真係無中招。（媽咪知唔知你嚟探佢？）媽咪眼睛唔好，一定要捉住佢隻手同佢講嘢先知，所以佢唔知我嚟過，好傷心！」她說帶着傷心的心情回家，用了三個小時唱歌發洩才平伏了情緒，她說：「我好嬲自己！又嬲呢個世界！」

對於日本笑匠志村健和老牌女演員岡江久美子先後相繼染疫逝世，Agnes跟兩人是好朋友，與志村健多次合作，又經常上岡江久美子主持的節目，Agnes說：「久美子63歲，仲細我一年，佢3號發病6號入院，死時家人都唔畀見一面，好慘！一個月前佢仲好哋哋主持節目…」

她說三個兒子雖然同在加州，但疫情下三個仔都各自留在家，不能上班變Home Office，更莫講見面機會，她講笑說：「大仔屋企個平台有種花，最近成日有雀仔飛嚟，大仔就變咗每日賞雀、影雀自娛。二仔一個人住悶啲，依家成日拎個結他出嚟自彈自唱，我鼓勵佢開始寫歌。三仔啱啱畢業，未返工，好彩佢有個室友，開始日日下廚煮嘢食。」現在反而最擔心是身在日本的老公。