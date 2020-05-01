兩劇疊住上！黃智雯為着背心狂操上半身

藝人黃智雯身穿斜膊衫到電台宣傳劇集《十八年後的終極告白》，以及下周播出的《降魔的2.0》，笑言是首次兩套劇疊住上：「但OK嘅，兩套劇唔同風格，《降》係喜劇，輕鬆啲，《十》就係沉重啲。」

她又透露最近忙於為下周開始拍攝的新劇《刑偵日記》健身：「疫情前已經開始搵教練，但呢段時間健身室唔開，所以就叫教練單對單練習，飲食都要節制，希望做到唔同嘅形象畀大家睇，新劇成日着背心，所以重點鍛煉上半身。（練成點？）邁向成功。（有冇馬甲線嗰啲？）都蠢蠢欲動。」

她表示新劇會與前輩惠英紅、王浩信等人合作，自己飾演拆彈專家：「本身套制服成70、80磅，但係拍劇就減少少，會着制服跑。（嚟緊開始天氣熱？）係呀，所以要操Fit啲，可以迎接挑戰。」問到與惠英紅合作可有壓力？她說：「一定有，但期待，因為未合作過，我會喺佢身上默默學習。」

另外，講到好友謝東閔與朱智賢的感情風波，她說：「身為謝東閔朋友，唔想過問太多，講太多都幫唔到件事，感情事留畀佢哋自己解決，我會喺背後支持佢。（戥佢唔抵叫綠帽俠？）成年人嘅感情事交畀佢哋處理，作為朋友都係支持同鼓勵，我哋都有約食飯，但佢需要時間處理啲事，希望事情過後大家再食飯傾吓。」