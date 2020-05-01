梁麗翹帶1歲愛女美國返港搞唔掂：佢好辛苦

《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）自二月起一家三口到美國探親後，昨日終於返港，現正接受家居隔離。她坦言由搭飛機、檢測、等候結果到回家經歷了26小時，過程好攰，尤其要帶着不足兩歲的女兒Nanette同行：「我哋搭嗰班飛機有成百幾人，雖然唔滿坐，但係每一行都有人。飛機上要Nanette帶咁多個鐘頭口罩佢好辛苦，冇辦法斷斷續續都要畀佢除低唞吓氣，好彩嘅係其他乘客都full gear上陣。之後去到做深喉唾液檢測，Nanette太細個做唔到，搞咗成20分鐘，連工作人員都過嚟氹佢，最後決定用Poo Poo做測試。凌晨5:30落機，下午2:30終於走得，雖然時間漫長，不過過程好順利。多謝晒工作人員冒着風險為我哋咁多人做多咁多程序。」

Nicole稱返到香港感覺很親切，收到數十個朋友的短訊問候，又大讚香港的抗疫做得好，講到家居隔離，她笑言：「我已經好習慣家居隔離，呢三個月已經不斷做緊，特別係美國政府封鎖城市之後，更加係足不出戶，所以我已經好有經驗，一定會乖乖地留喺屋企。」

另提到《東張西望》拍擋朱智賢的新聞，Nicole表示有留意：「不過人哋嘅私事我都唔評論。（話佢被飛出《東張西望》，知唔知佢嘅位置由邊個頂上？）《東張西望》有好多主持，好似一個大家庭咁，邊一個唔available都會有其他同事頂上。」而她會於三星期後重返工作崗位。