《飛虎3》5月尾開拍　馬德鐘張兆輝強勢回歸

邵氏《飛虎》系列劇集之前成績斐然，播映期間話題不絕，網上平台亦創下不少紀錄，第二輯《飛虎之雷霆極戰》鐵定於5月18日在翡翠台隆重首播，而第三輯《飛虎3壯志英雄》（暫名）據知於5月尾開拍，卡士陣容一次比一次鼎盛，除了原有班底苗僑偉、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲、梁競徽多位型男坐陣外，向來是無綫「飛虎ICON」的馬德鐘及之前第一輯有份參與的好戲之人張兆輝都會「歸隊」拍攝，與苗僑偉一起帶領眾後輩繼續行動。而今次擔任女主角的，是邵氏力捧的陳瀅。

馬德鐘向來是TVB「飛虎ICON」，今次正式「歸隊」，坦言很開心，他謂：「其實第一、二輯樂小姐都有搵我，不過當時我拍緊大陸劇撞咗期，所以拍唔到，自己都好期待開拍，因為劇入面大家都係熟口熟面嘅演員拍檔，相信會拍得好開心。」馬德鐘表示，由於疫情關係，之前內地不少商演都延期，閒時會跟太太行山。現時吃素的他，身體明顯好了不少，問吃素會否影響肌肉增長時，他謂：「所以依家會多吃鷹嘴豆同藜麥呢啲健康植物，從而吸取蛋白質，希望狀況好啲。（操定？）都要，要Pick up番體能，阿仔依家又喺香港，有時間都會同佢一齊做運動。」

而Bosco之前拍第二輯時傷了左腳，一度要停工休養，就算復工都要撐住拐杖。受訪時被問到會否有陰影，他謂：「陰影又冇嘅，都係咁樣拍嘅啫！依家隻腳已經康復咗好多，都有九成半。」現時不能到Gym Room，Bosco坦言有行山及在家做運動操肌。問到今次接拍有否加價時，他笑謂：「加價？依家有工開都開心啦！加唔加價呢啲樂小姐話事喇！」

吳卓羲就表示：「開心到不得了，希望疫情快啲過，其實拍攝期已經比之前遲咗，可以早啲拍到就最好。（要操Fit？）梗係要操，對住佢哋呢啲強人，三哥（苗僑偉）唔使操都好Fit，我梗係要努力。」

而身在加拿大的陳瀅接受訪問時表示放完長假便會返港拍攝，今次飾演O記高級督察，坦言與苗僑偉、Bosco較多對手戲，她說：「之前未試過同三哥合作，不過我第二套電影時就已經同Bosco合作，嗰陣完全唔知自己做緊乜，勁怕醜，所以同佢冇乜溝通，所以咁多年後能夠有機會再合作都好開心。」