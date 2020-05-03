《降魔的2.0》馬國明一王三后：係幾好艷福！

馬國明、黃智雯及劉佩玥（Moon）等主演新劇《降魔的2.0》將於今晚8時30分於無綫翡翠台首播。這部25集的電視劇承接兩年多前上集收視的餘威，由籌拍開始到推出，觀眾都引頸以待。馬國明飾演的馬季今次不單「升呢」有降魔服妖能力，更周旋莊芷若（黃智雯飾）、貝貝娜（劉佩玥飾）及阿花（譚凱琪飾）之間，他說：「上集講到我嘅疏忽令Moon冇咗條命，今集佢對我仍未心死， 所以留戀凡間，但我本身鍾情黃智雯，夾喺佢哋中間我唔知點處理，劇裏面我同佢兩個都有少少親熱戲，係幾好艷福嘅。至於譚凱琪係我揸的士嘅熟客，佢嘅身份當然唔係咁簡單啦！」

黃智雯化身「港版孔孝真」

上集演醫生的黃智雯今次「進化」到能夠感應亡魂，身份與經典韓劇《主君的太陽》女主角孔孝真異曲同工。她說：「兩者有啲相似但唔盡同，印象比較深刻嘅有場戲，講我喺急症室見到個『小朋友』，佢原來一直畀父母虐待，但佢忍氣吞聲，原來背後隱藏咗一個動人故事，相信會感動到觀眾。」新加入負責扮演「風獅爺」一角的C君，視黃智雯為女神， 性格「鹹鹹濕濕」，將沉重的劇情加入輕鬆元素。

據悉劇情將高潮迭起，監製方駿釗「安排」馬國明走進幻景內的時光隧道，重遇生命中重要的人如阮小儀及何遠東等，留戀的感覺令他徘徊在放棄及繼續尋找出路之間難以抉擇，客串演出的林凱恩懷着「魔胎」，目睹馬國明兩次先後「殺死」自己的至愛黃子恆，立誓報復。而上集「死去」的石敢當（胡鴻鈞飾） 與莫有為（蔣志光飾）「捲土重來」，前者改以馬國明義弟「豪仔」身份登場，後者「變身」馬國明忘年之交「艾鐵文」，一眾降魔粉絲必定感親切。

鄧佩儀胡鴻鈞咀唔停

鄧佩儀（Gloria）今次於劇中飾演「降魔富二代」施萊斯，與「豪仔」胡鴻鈞有感情瓜葛，然而早於二人愛上對方前，因法力問題已經常「咀唔停」，二人更被安排一場重頭戲，於水上凌空跳舞營造浪漫Feel，難怪Gloria笑說﹕「我哋咀嘅次數真係多到數唔到，有時唔同機位、唔同角度拍攝都要再咀。其實起初我哋都有啲尷尬，咀到後嚟大家埋位好爽快，總之我未試過拍一套劇需要拍咁多咀戲！」

Gloria於劇中接受多種不同挑戰，令她十分享受過程：「好似打鬥、吊威吔、跌落海咁，樣樣都試過，拍嘅過程真係好刺激！對我嚟講今次挑戰好大，同埋好有發揮。」她笑言倘若自己與胡鴻鈞的「情侶檔」令觀眾受落，希望日後繼續能夠拍住上搵真銀！

謝雪心痛別愛子爆晒Seed

謝雪心與胡鴻鈞的「母子情」在續集內得以延續，胡鴻鈞今次擺脫「石敢當」影子，以謝雪心兒子「豪仔」身份登場，無奈人鬼殊途，二人面對「分手」慘痛欲絕，謝雪心將來次演技爆Seed，誓要令觀眾「悲同感受」。

與此同時，蔣志光亦告「翻生」， 客串飾演上集「莫有為」外，再以科研專家「艾鐵文」身份加入劇中，並與謝雪心發展「感情線」，牽涉人物及劇情複雜，名副其實演技大挑戰。