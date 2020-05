美國70年代著名流行搖滾組合Was(Not Was)主音Hillard "Sweet Pea" Atkinson周二(5月5日)因心臟病發在洛杉磯寓所離世,享年74歲。

組合名曲包括《Walk The Dinosaur》與《Where Did Your Heart Go》,《Where Did Your Heart Go》曾先後被佐治米高(George Michael)的組合Wham!與杜德偉翻唱過(《只想留下》)。

另方面,英國70年代搖滾樂隊Bad Company前主音Brian Anthony Howe前日亦在佛羅里達州寓所離世,享年66歲,其親戚受訪表示他因心臟停頓而入院,在送院途中離世。他2017年曾心臟病發,Brian於94年離隊作個人發展,但成績不及樂隊。