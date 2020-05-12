樂壇造神全球流行！寶麗金輝煌盛世50年

寶麗金璀璨盛世50年，雄霸香港樂壇，締造粵語流行曲風靡全球華人輝煌歷史，培育了多位舉足輕重的巨星，包括第一代「歌神」許冠傑、「樂壇校長」譚詠麟及另一位「歌神」張學友，還有鄧麗君、徐小鳳、溫拿、關正傑、陳慧嫻、黎明等，首首膾炙人口的金曲，伴隨大家走過半世紀！

1970年，德國寶麗多唱片公司收購香港鑽石唱片公司，拓展本地流行音樂，同年為許冠傑推出英文細碟《Time Of The Season》大受歡迎，隨後溫拿崛起，成為年輕人偶像。至1974年，電視劇主題曲興起，令粵語歌抬頭。許冠傑首張粵語唱片《鬼馬雙星》哄動全城，為樂壇創下新里程碑；其後創作才女陳秋霞嶄露頭角，還有關正傑、露雲娜、雷安娜等歌手走紅。

與此同時，寶麗多引進不少台灣歌手來港發展，其中鄧麗君一系列《島國之情歌》誕生，她的兩張粵語專輯《勢不兩立》和《漫步人生路》更締造經典。整個70年代，隨着香港經濟起飛，娛樂事業急速發展，寶麗多在唱片業的市場佔有率達38%，成為業界翹楚，至1979年易名為寶麗金。

阿倫張國榮分秋色

踏入80年代，日本偶像旋風襲港，由「風火倫」至「譚校長」的譚詠麟領風騷，《霧之戀》、《愛的根源》及《愛情陷阱》三張專輯，當時總銷量超過一百萬張，氣勢一時無兩，他在寶麗金屹立超過40年，成了寶記Icon，堪稱Cantopop界巨人。

另一位是陳慧嫻，寶麗金把她由清純學生改造為東瀛少女，奠定「樂壇一姐」地位，更造就「國語鄧麗君，粵語陳慧嫻」的美譽！其後「樂壇大姐大」徐小鳳強勢加盟，與譚詠麟穩坐「寶記一姐、一哥」之位！及至1987年，張國榮加盟寶麗金附屬公司新藝寶，與譚詠麟雙雄鼎立，之後新藝寶羅致王菲、Beyond，令寶麗金及其附屬公司完全稱霸樂壇！

「四大天王」佔其三

來到90年代，因譚詠麟不再領獎，加上許冠傑選擇退休，樂壇進入「四大天王」時代，其中張學友譜出輝煌戰績，唱出《每天愛你多一些》、《吻別》等金曲，更被封為「歌神」，銷量至今超過1.2億張。另一位天王黎明只用了兩張唱片時間，就由電視小生變成樂壇天王，劉德華亦曾加盟寶麗金旗下的寶藝星，四位天王中三位均在旗下，實力無可匹敵。整個寶麗金王國，還包括鄺美雲、達明一派、李克勤、黃凱芹、草蜢、關淑怡、劉小慧、湯寶如、王馨平、鄭嘉穎、陳曉東、鄭中基、周慧敏、黎瑞恩及李蕙敏等歌手，人才濟濟。

1999年，寶麗金併入環球唱片，2013年4月，陳慧嫻正式回歸樂壇，環球特意為她重建傳奇音樂品牌「寶麗金」，簽約成為首位旗下歌手，更於同年8月舉行《寶麗金Forever Live演唱會》，聯同溫拿、李克勤、湯寶如、陳曉東等聚首一堂。踏入今年，寶麗金光榮邁向50周年，特別推出兩首串燒歌記錄這段光輝印記，隨着寶麗金創造的金曲歌聲流轉，於耳畔縈繞不去，一代代傳下去，永恒不滅！

新編串燒「雙響炮」 重溫黃金年華

為慶祝寶麗金踏入50周年，率先推出串燒舞曲《Stars on PolyGram 50》，由著名唱片監製葉廣權精心挑選25首70至90年代、對香港流行曲發展極具標誌性的作品，並邀得寶麗金全盛時期代表歌手及樂隊，包括溫拿、區瑞強、雷安娜、露雲娜、陳慧嫻、黃凱芹、湯寶如及王馨平重新演繹。打頭陣是溫拿的《L-O-V-E Love》，反映當年樂壇仍是英文歌曲當道，直到《鬼馬雙星》這首粵語歌出現，而進入80年代樂壇百花齊放，壓軸就是90年代勵志歌曲《紅日》。

至於接棒的是串燒慢歌《半世紀之歌》，全曲接近20分鐘，由葉廣權搜羅寶麗金歷年來的大熱作品，重新編曲仍充滿昔日情懷，並同樣由上述歌手演繹連串金曲，包括《人在旅途灑淚時》、《相思風雨中》、《萬千寵愛在一身》、《明星》、《緣份的天空》等。