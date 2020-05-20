東方日報C1：蔡思貝躁鬱症爆發自殘

藝人蔡思貝入行七年，曾經陷入谷底，更患上躁鬱症，跟演戲興趣一樣，都是多年累積得來。曾被指是「發電機」、 不懂演戲，受盡網絡欺凌，她嘗試收埋自己，扭曲附和，最後得來反效果。思貝不諱言由沉鬱變為躁鬱，試過激到打自己發洩，她說：「唔想人哋覺得我博可憐，好憎呢個感覺。」

蔡思貝2013 年選港姐後加入娛樂圈， 七年時間，說長不長，說短不短，經歷過人生高低谷，令她深深受影響。她外表剛烈，往往予人一種好Cool、有點寸的感覺，她受訪時直認不諱：「我承認我係沉鬱，一多人嘅地方我就會好驚，以前選港姐時，我乜嘢都講、乜嘢都做，香港小姐做乜唔着得拖鞋？人哋問乜我就答乜，屋企住邊都講畀人聽，成日撞板，久而久之我唔識分乜嘢係啱係錯，嗰種擔心係直接令我變得沉鬱，成個人變咗灰色，冇光彩，我寧願選擇收埋自己。」說到被人誤解「好寸」，她無奈說：「我試過嘗試專業啲，喺一啲場合去笑，但每次返到屋企，我個頭係痛到裂開，因為喺一個我好不安嘅環境之下，要去 專業、叫自己去笑，我真係試過呢個階段，到依家我又唔同，再睇開啲，覺得乜嘢都試過，原來都唔Work，大家都係唔會認識到最真實嘅我，不如做番啱 啱入行嘅自己，坦誠啲，但識得保護自己嗰種。」

好憎畀人冤枉

2017年台慶，思貝憑劇集《踩過界》中「趙正妹」 一角奪得「最受歡迎電視女角色」獎項，攞獎時她突然爆一句「好多人唔鍾意我」，問到當時是否覺得很委屈？她坦言當時情緒是最差的，回看時覺得自己好醜怪、好瘀皮：「我記得當時喺個台度個腦空白咗一陣。 （乜嘢令你覺得自己喺谷底？）乜都有，好多負面嘢， 又話我似邊個、仲有啲緋聞，覺得好唔被尊重，我都有阿媽生！雖然我唔叻，但我自問嗰陣都好努力去做，你哋可以話我演得唔好，嗰陣好多網上欺凌，又 叫我去死！好多攻擊，一個一個令我負荷唔到。（點解 要去睇？）冇得唔睇㗎喎！啲報道又係咁，加加埋 埋，好多嘢有口說不清，由細到大都好憎畀人冤枉， 又唔可以一一說清楚，加加埋埋就變咗一個喺學校最 唔受人歡迎嗰個小朋友咁！」

思貝直認父母沒體諒她，不明白她的工作模式， 但她從沒向他們發脾氣，寧願選擇收埋自己：「好多嘢佢哋唔會明白，我唔出聲，佢哋反而仲擔心，唔開心嘅時候我會匿埋喊，寧願同朋友宣洩，覺得同屋企人 講好似嘥口水咁。依家好咗好多，會解釋畀佢哋聽， 希望佢哋明白多啲，係得嘅，佢哋依家都明白多咗。」

開工失控鬧人

思貝患有躁鬱症，現時情況控制得不太好，但她不依賴藥物，希望靠自己：「有啲朋友話一定要食藥，有啲叫我靠信仰、改變生活模式，我最低 谷嘅時候王君馨喺我身邊出現，佢帶領我好 多，我依家係基督徒，不過我未係好虔誠，相 信有安排，個心係會定啲。（之前會有暴力？） 我真係會喺屋企打嘢先釋放到，好極端，我會打 自己，好激㗎！依家好咗好多，同埋我唔係好想 啲人覺得我攞情緒病嚟博可憐，好憎呢個感覺， 呢個係好多人唔夠膽講嘅話題，只不過有次做訪問講開情緒講咗出嚟，唔係想將呢件事發大。」 問到平時拍劇會否躁到鬧人？她說：「都有控制唔到嘅時候，事後我會同工作人員講唔好意思，希望大家體諒，因為我知就算我冇發出嚟，我嘅面部表情都控制唔到。」

不過， 思貝坦言沒有「七年之 癢」，斷言沒想過離開娛樂圈，更希望以演員作為終身職業，就算將來離開，大家都會記得她是一位很出色、很用心的演員，這樣她便心 滿意足。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：