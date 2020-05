前港姐冠軍陳凱琳(Grace)去年為老公鄭嘉穎誕下兒子Rafael,早前再傳出懷有第二胎,年屆50歲嘅鄭嘉穎今日喺社交網發文,指囝囝Rafael將做人哥哥:「Rafa is going to be a big brother soon!」正式宣布懷孕喜訊!佢晒出多張「一家四口」合照,並攬住Grace深情對望,當中見Grace雖然着上黑色鬆身裙遮肚,但都明顯已經見肚。

而Grace亦有發文報喜:「Rafa好快就要做哥哥啦~ 好開心可以喺『520』宣布我哋家庭將會多添一個新成員!喺呢段日子好感激我老公嘅細心照顧,亦都要多謝屋企人同朋友幫我保守呢個秘密同時送上充滿愛嘅祝福畀我哋!」