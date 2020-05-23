馬國明湊囡上癮想生番個　香香裝假肚又凍又濕

藝人馬國明、岑麗香和吳岱融日前為劇集《BB大晒》在九龍塘拍外景，但拍到一半因遇上雷雨要被迫取消。劇情原本講到一班男人在沒有了當媽的女士照顧孩子時，都可撐得起頭家做湊仔公。

當中馬國明與演他女兒的三歲小演員彤彤，相處最好，戲外父女更親密抱抱，他笑說：「第時結婚後生小朋友，我都會想生女，因為女仔好乖！（老友鄭嘉穎再做老竇？）恭喜佢！我哋《鐵馬尋橋》班兄弟都會送嘢畀個BB！」而彤彤和劇中「公公」吳岱融則最多交流，兩個大男人面對小朋友拍戲，坦言都要點耐性，但出來效果卻很有親和力。

至於，由大肚婆階段演至媽媽的香香，因為要裝假肚，在又濕又熱的天氣下難免有點辛苦，她說：「演大肚婆同我真實佗BB，係完全兩樣嘢，現實中自己大肚時，會有賀爾蒙變化，生理上係辛苦好多，但拍戲就只係裝矽膠假肚，摸落去質感好似，但拍廠景因為有冷氣，個肚黐埋皮膚時就好凍，要時間Warm Up，但拍外景嘅話，天氣熱，一耐咗就濕晒，所以要適應囉！不過同小朋友拍戲，佢哋都好乖，氹得我哋好開心！」

另外，因新冠肺炎而被迫留港租酒店住的吳岱融，與「滯留」在新加坡的太太鍾淑慧，因長期分隔兩地而大吐苦水，他笑說：「我留咗喺香港近3、4個月啦，老婆又唔嚟得探我，結婚咁耐都未試過咁，好似失散咗咁，以前我去到邊佢都跟住我嘛，人哋話一日不見如隔三秋，我哋都唔知隔咗幾多個秋呀，再見番肯定啜到嘴都長！」