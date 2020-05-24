驚受緋聞拖累！劉穎鏇擔心事業一鋪清

港姐出身的劉穎鏇（Tiffany）今日23歲生日，事業心重的她未有大事慶祝，反而埋首為新劇《超能使者》開工。中學曾是籃球校隊的她，日前一身籃球裝束上陣受訪，大談當選後對事業掙扎的得與失。

自責搞散頭家

4年前僅得19歲的她在美國修讀大學一年級，沒料到參加選美會獲得亞軍，之後決定停學留港發展。由於人生路不熟，其父甘放棄美國的髮型師工作，提早退休來港照顧，與太太做分飛燕，Tiffany說：「由細到大父母都冇分開過，為咗我令佢哋生活有改變，所以初頭返港畀咗個條件自己，就係香港所有開支都係我負責，唔想父母出錢。」

適逢近年無綫鬧花旦荒，乖乖女形象的Tiffany深得內部歡心，除了劇集及綜藝節目外，平面廣告及網上平台也有她的蹤影，令她人氣上升，收入亦幾級跳達月入6、7萬元，養家絕對綽綽有餘！對此，她故作神秘：「總之收入滿意，勉強夠支出，當然愈多愈好，好想接埋媽咪嚟香港一家團聚。」

恐緋聞毀事業

談到當年為事業與初戀男友分手，Tiffany直言異地戀難維持，現時回想也不覺可惜：「有時應該發生就會發生，依家冇聯絡，亦唔會做番朋友。」鮮有緋聞的她，曾被拍得夜會港男胡㻗，她直言對自己及家人打擊很大：「父母都好驚，媽咪落機問我發生咩事，大家都擔心我會唔會事業都冇埋！（依家咩關係？）朋友，唔想因為咁令朋友都冇得做。（發展空間？）要睇遲啲點先。（係咪呷醋女友？）都係，好易呷醋，如果個男仔同其他女仔好Close，我唔得㗎！我自己都有界線，唔會畀錯Signal男仔，會保持距離。」