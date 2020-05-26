黎諾懿減十磅谷胸肌　黃智雯麒麟臂油淋淋

王浩信、黃智雯和黎諾懿日前為新劇《刑偵日記》開工，三人為角色操肌，前兩位操到手瓜起𦟌，智雯更「搽油」上陣，挑戰浩信的麒麟臂，而諾懿則白Tee下練到胸肌浮凸，相當亮眼。

由影后兼視后惠英紅孭飛的無綫重頭劇《刑偵日記》，在新冠肺炎疫情放緩下終於開工，日前王浩信、袁偉豪（Ben）、黎諾懿和黃智雯在尖沙咀拍外景，於後巷拆解兇案謎團。當中演雙重人格的王浩信及演拆彈專家的黃智雯，都操到手瓜起𦟌，至於演警察的諾懿在白色貼身Tee下，亦顯現胸肌。反之剛榮升業主的Ben，因為演心理醫生，造型稍為收斂。

讚惠英紅氣場勁

計劃再向歌唱事業出發的浩信，表示暫時未有時間：「我都有份唱主題曲，等我拍埋啲劇再籌劃吓，今次角色係演雙重人格，對我嚟講係新挑戰，所以要放多啲時間。（面對紅姐可有壓力？）我演佢個仔，大家都有精神上嘅問題，好多情緒上嘅演出要處理。」

未埋位前忙於「搽油」的智雯笑言：「因為我演拆彈專家，套衫都7、80磅，要操Fit體能，所以我特別曬黑啲，又搵教練喺屋企練習同節食，用咗兩個月時間，手臂都實淨咗，所以搽啲油出鏡靚啲。（班底好強？）係呀，紅姐氣場好勁，所以不能鬆懈。」同樣在家操肌的諾懿亦減了十磅，他笑言用了十日揼起副偈，說到減肥餐單，他說：「唔健康㗎，全日只食個乳酪，大家唔好學我！（疫情關係兒子今年停學？）係呀，佢BB班，好彩佢冇扭計唔畀我出門開工，因為我話佢知我開工賺錢買玩具畀佢！」

袁偉豪積極搵錢

剛榮升業主的Ben，笑言放了一個長假，係時候發力「還債」：「買樓後就要開始努力做嘢，之後供樓呀！（6,000萬係可觀數目？）係大膽㗎！但女友家人都鼓勵我，自己計過條數，可以承擔到，亦有動力去搵錢！其實我同女友一齊買樓都代表共同承擔，結婚係遲早嘅事，有好消息會同大家講！」