Mercedes-Benz雙門E-Class　小改款登場

早前平治(Mercedes-Benz) 發表小改款E-Class，當時打頭陣的是四門Sedan、五門Estate和All-Terrain，現在終於輪到雙門Coupé 及Cabriolet ，預計今年秋季推出市場。

面罩、全LED頭燈、LED尾燈均採用新設計。車載新一代駕駛輔助系統和 MBUX 多媒體娛樂資訊系統。內裝設計更趨動感，並加入灰色白蠟木和碳纖細紋飾板供選配。配備軟篷頂的Cabriolet，現提供AIRCAP電動吸風停止系統和AIRSCARF頸部加熱裝置可選配。

值得一提是全線型號均加入名為EQ Boost的48V輕混能技術，包括高性能的 E 53 4MATIC+ Coupé及Cabriolet。所搭載3.0L雙渦輪增壓引擎有EQ Boost輔助，可輸出435hp及520Nm強大馬力及扭力。搭配AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 波箱及AMG Performance 4MATIC+全時四輪驅動系統，0-100km/h分別僅需4.4秒及4.6秒完成。