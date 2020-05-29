16年後再同陳山聰鬥戲　伍姑娘：唔會影衰細佬

無綫神劇《金宵大廈》口碑、收視俱佳，而八月將開拍第二輯，今次主角是陳山聰、李施嬅連同貓貓「靚寶」都會全部上陣。第二輯會有十個單元，每個故事都圍繞着貼身的社會問題，當然故事亦會繼續在「金宵大廈」裏面發生。

第一輯中，山聰、施嬅分別演兩個角色，而監製葉鎮輝則表示：「佢哋今次好大挑戰，唔只飾演兩個角色咁簡單。」此話會為兩位主角增添不少壓力。

《金宵2》故事全新，之前趙希洛就憑該劇中飾演憶子成狂的「王敏儀」而奪得「最佳女配角」，至於「林哥仔」張彥博、「膠罐」林子善及「佳爺」黃子雄等劇中主要人物都有份繼續拍攝。

而最新消息，山聰的「家姐」伍詠薇都會加入拍攝，在其中一個單元中會有演技大爆發，飾演一個性格神經質的角色。山聰接受訪問時時坦言自2004年跟「家姐」伍姑娘合作《大唐雙龍傳》後便沒有機再會合作：「家姐返嚟（無綫）拍劇梗係開心啦！暫時好多嘢都度緊，不過今次好似監製自己上陣拍番，所以都好有信心，而且我同施嬅係以愛情故事形式演繹，不過已經唔再係阿蕭同（陳山聰飾演的管理員阿蕭）Alex（李施嬅飾演的空姐）。」

說到監製透露今次不只兩個角色，會否很大壓力時，山聰解釋：「真心講，依家仲未殺到埋身我都未知，我要拍埋《超能使者》先，希望到時有半個月時間畀我慢慢消化吓個角色。」

而伍姑娘接受訪問時坦言自2013年《法外風雲》後都沒有拍過無綫劇集，之前自己都有收看《金宵大廈》，故現時有機會參與拍攝很開心，她謂：「我同細佬山聰都有16年冇合作，終於大家可以玩吓，睇吓會有咩火花，同屋企人合作係開心嘅，16年前大家都唔同質地，依家大家都成熟咗。」

說到今次角色有點神經質，甚有難度，她謂：「所以我好期待，尤其自己咁鍾意演戲，我個角色係一個好有想法嘅人，我個單元唔係靈異嘅，但要同個對手好合拍！（角色似你？）唔好話似我，我平時係玩得好癲，但演戲就好認真，個角色其實都係一個悲劇人物，社會上都有好多呢類人，依家自己都做緊功課，好期待，我唔會影衰個細佬嘅。」