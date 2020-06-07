男女神失威　黃宗澤張曦雯讀書時冇人吼

無綫小生黃宗澤（Bosco）與花旦張曦雯（Kelly）在新劇《飛虎之雷霆極戰》俊男美女配搭，戲外亦老友鬼鬼。原來兩人是首次合作，因性格皆爽朗投契成為好友，他說：「佢喺外國長大性格好爽朗，我哋又一齊去英國拍外景，收工就一齊食飯、飲嘢、買嘢，就係咁friend咗。」張曦雯笑說：「我嗰邊嘅戲份唔多，每日都係等佢收工一齊食飯、行街。其實我哋之前已經認識，只係唔熟，同埋我係由細睇佢啲電視劇睇到大，哈哈。」黃宗澤則說：「佢寸我，話我讀中學嘅時候佢仲係BB喎。」

劇中飾演「校花」的張曦雯讀書時卻沒有人追求？她笑說：「讀書嗰陣我唔係校花，鍾意打機同埋夾band，好男仔頭冇人追，去到學期尾終於鼓起勇起約校草去舞會，但係最後都冇拍拖做好朋友到依家。」黃宗澤則指讀書時是肥仔一名，眼見同學受女仔歡迎才「發憤圖強」，他笑說：「我肥到隻豬咁，梗係唔係校草，最尾兩年參加泳隊先瘦返，所以話所有肥仔都係潛力股。」

黃宗澤在張曦雯在旁「威脅」下承認她是心目中的「女神」類型，他笑說：「如果揀女朋友一定要爽朗，唔好斤斤計較、小器，真心講佢性格真係好正，仲有少少mix嘅味道，梗係我心目中嘅女神。不過佢有男朋友啦，我叫佢介紹啲朋友畀我識，但係一個都冇介紹過囉。」張曦雯笑說：「佢要求咁高，等我慢慢同物色。」

張曦雯出名愛打機，但打機卻成為兩人的阻礙，黃宗澤笑說：「之前整親隻腳喺醫院，佢真係夠朋友攞部遊戲機畀我解悶，但係我唔鍾意打機，就係唔打機所以我哋撻唔着，哈哈。」張曦雯與英日混血男友Brunyez皆是遊戲機迷，感情穩定，問到可有結婚計劃？她說：「以前希望廿幾歲就會結婚、生仔，但係依家30歲反而覺得結婚好遙遠，依家好開心，大家都唔心急結婚。」適婚之年的黃宗澤坦言被朋友催促，但他則說：「可能我係單親家庭長大，所以一向冇幸福家庭嘅畫面，阿媽又冇催，冇乜所謂啦。」