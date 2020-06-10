珍貴大清郵票　成交價逾19萬港元

今時今日，郵票的實用價值愈來愈低，但說到收藏價值，又是另一回事，尤其是年代久遠的郵票，更可升值10幾萬倍！以中國郵品而言，清代郵票一向在市場中深受歡迎，特別是第一套發行的大龍郵票，當中又以1882年4月發行的闊邊大龍最珍貴，試過有本港收藏家以37.4萬英鎊的高價買下闊邊大龍5分銀新票全張。

今個月初在港舉行的一場網上實時拍賣會，呈獻了多枚深受收藏家青睞的珍貴大清郵票，包括一張1897年紅印花小字加蓋肆分於叁分票，成交價高達195,500港元。同場又推出了一系列解放區及中華人民共和國郵票，當中焦點為1980年猴年「金猴」版票，以1,023,500港元高價成交，超越原先高估價。相信熟悉郵票拍賣行情的朋友都會知道，該款猴年郵票是最具標誌性的生肖郵票，一來原作畫出自藝術大師黃永玉之手，二來整版猴票的存世量少，再加上是次呈獻的票面金色艶麗，可謂彌足珍貴。

除了郵票，是次拍賣亦推出一系列廣東巴色會（Basel Mission）郵史珍品，當中的精品包括一張1913年佐治五世1仙郵政明信片，寄往嘉應，銷「香港」戳，旁邊蓋有數枚罕有的中轉戳，包括英漢「深圳」戳、「南頭」戳、「廣東/龍岡墟/25.9.13」到達戳，以及「龍岡墟/葵涌」紅色方形石碑戳，是十分珍罕的郵品，最終以23,000港元成交。