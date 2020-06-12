王君馨婚後拍親熱戲更放　周柏豪爆鄧佩儀好大食

由周柏豪與袁偉豪（Ben）主持的《兩個小生去Camping》最新一集中兩人試玩滑翔傘，Ben表現享受，但柏豪卻嚇到放聲呼叫，但都不忘向太太講生日快樂及唱生日歌，不過事後柏豪笑言：「我當時唔記得咗生日歌點唱，唱到第二句就甩咗，以後都唔會想再玩。」

而該集嘉賓是王君馨、黃智雯及鄧佩儀，柏豪大爆佩儀趣事，經常為培養情緒入戲而躲在一角：「但佢連普通場口都係咁，我哋唔知佢幾時要入戲，所以阿Ben就整咗個『入戲中』嘅牌畀佢，叫佢掛住，等我哋唔好騷擾佢。」

柏豪指兩人因拍《再創世紀》而熟絡，拍該劇期間更把對方的搞笑事記下列為事件簿：「一共有29條，其中包括會食埋其他人嘅廚餘、一日食五餐，每餐食兩個飯盒、不擅就力弄傷對手、跌爛同業風扇等等。」

講到拍劇時會否太入戲而跟對手日久生情時，黃智雯說：「試過好投入，拍完劇見唔到對方會唔慣，有次揸緊車打畀對方同佢講拜拜，跟住喊，好似同個角式告別咁。」柏豪坦言拍劇時日對夜對，拍完後見不到對方會有點難過。

王君馨就重提發夢見到劇中拍檔一事：「我同依家嘅丈夫，即係當時男友係長距離戀愛，我覺得大家要好坦白，所以我選擇同佢講我發夢見到劇中對手，佢問係邊個，我就畀咗啲資料佢睇。」至於婚後會否對親熱戲有避忌，柏豪與君馨都異口同聲表示不會，反而會更放膽。