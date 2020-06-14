冧到爆！湯洛雯想同馬國明一生一世

「明湯戀」爆出後轟動整個娛樂圈，繼馬國明昨日甜絲絲受訪後，女方湯洛雯（靚湯）今早約於11時10分揸車離開紅磡寓所，回電視城準備為的主演新劇《一笑渡凡間》的外景。

全黑打扮的靚湯甫現身化妝間，即被記者連番恭喜「破Dry」，她一臉冧爆講多謝，全程甜笑受訪，並透露剛開始跟馬國明蜜運：「確實日期唔講啦，留番畀我哋自己私人啦！（點開始？）都係傾偈囉，但當然係確定大家都係適合嘅對象，先會帶返屋企見父母。」講到她的父母均非常滿意「未來女婿」，畀足一百分之餘，更指馬國明有望超越滿分，湯靚哈哈大笑說：「我有睇到呀！好誇張呀！咁佢對我嘅屋企人係好好，所以都值一百分，但夾硬話要減少少嘅話，就98分啦！畀兩分佢做得好少少！（父母都話放心交個女畀男友？）媽咪有囉，都估唔到佢會咁講，因為佢平時都話『我個女係寶嚟㗎！』」

問到雙方都是以結婚做前提拍拖？靚湯指每次拍拖都是以結婚做前提：「之前啲感情就Timing唔啱，所以都單身咗兩年，當然喺呢段時間都有了解其他人、都有追求者，但傾耐咗之後都覺得唔啱傾，就冇了解落去，呢個（馬國明）係了解咗一段時間先開始發展，覺得好啱。」有否計劃將來？她笑話未有咁快：「都會似普通情侶咁傾吓將來，但唔會好認真討論，哈哈！兩個人都係朝住呢個方向嘅，之前都有講如果搵到啱嘅人，都唔會瞞大家，自己都想一生一世，但佢係咪咁諗就唔知啦！」

靚湯獲男友馬國明大讚性格簡單，她怕醜以五倍「回禮」，孝順、善良、冷靜、成熟及穩重，她說：「佢同我都好錫父母，有共同話題，三觀又好似，我哋都好佛系，大家都咁宅，哈哈！佢好善良，我最鍾意⋯有啲怕醜添！佢喺人哋面前同喺我面前係唔同，佢好冷靜、成熟、穩重，好多嘢都可以安定我心靈，表面上我係一個傻大姐，但其實我係好騰雞，佢畀到好多安全感我。」

父親節將至，問到宣布戀情是否最佳父親節禮物？靚湯繼續甜笑：「我自己都有再買禮物。（會同雙方家長慶祝？）咁就要睇吓就唔就到時間，但大家都有互買父親節禮物，加上我媽咪就嚟生日，佢都好緊張咁問我媽咪鍾意啲咩，反而係我叫佢唔使。（咁有誠意融入湯家？）佢上嚟我屋企都有買禮物、生果，好貼心，令人好鍾意佢。」笑問家人當馬國明半個女婿？她說：「我冇咁問呀！但都唔好咁講住，容乜易以為我一定會⋯咁我咪冇矜持？哈哈！」

講到好姊妹兼馬國明舊愛黃心穎透過媒體祝福二人，問到湯靚可有跟心穎聯絡？靚湯變回認真Mode說：「多謝佢嘅祝福，但自佢舊年去咗美國之後，我哋都冇乜聯絡，都唔係太了解佢近況。（無論工作、男人都指你全部接收晒心穎，驚唔驚畀人講閒話？）其實係緣分，我同佢一齊我都冇咁樣計劃，我哋都係最近先傾偈，兩個都冇諗過咁。（如果見到心穎會尷尬？）暫時冇咁諗住，呢個唔答啦，都未發生。」