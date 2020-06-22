宣布佗B仔！陳明恩仲未決定邊度生

恭喜現懷孕4個月的陳明恩一索得男！今晚明恩跟老公Eddy兼一班好友，於尖沙咀某餐廳舉行Gender Reveal Party，齊齊開Live切蛋糕公布BB性別，其中張文慈更送上一紮鮮花祝賀，相當有心！

「鬼妹仔」明恩事前受訪，打趣指第六感告訴她是佗B仔，就連老公都有同感，果然女人的直覺是非常準確，蛋糕餡正是代表B仔的藍色海綿蛋糕，兩公婆即時笑到四萬咁口！她笑言Party是倣效外國人揭曉性別方法：「覺得好得意，本身都想叫多啲朋友嚟，但鑑於疫情都唔太方便，所以決定開Live，咁就齊齊睇到，知道咩性別之後會買番啱嘅BB用品，好似房嘅嘢、衫仔咁，但唔會太多，因為BB仔好快大。」

自認是緊張媽媽的明恩，坦言於疫情之下佗B會更緊張，消毒方面會做到足，但眼見香港情況有緩和都放心不少：「好欣賞醫護人員，香港嘅醫療都好好。」今次佗B老公有何獎勵？她冧笑話：「最近佢做多咗好多家務，依家當我係Queen咁，每晚又會同我按摩腳，因為佢讀過運動治療，都真係幫到我，依家佗B開始腰痛，佢就識幫我拉筋。（感情又一大躍進？）都有，做咗準爸媽之後一齊進步，每樣嘢都好新鮮，因為都冇經歷過，開始都有睇吓育兒書、遲啲又會去上堂學習。（有搵陪月？）未，因為仲未決定喺香港定新西蘭生。」

張文慈特意推掉工作到場，見她身穿粉紅色衫，問到是否覺得會是B女？她笑話沒有刻意「貼題」：「當初知道佢有BB係真係好開心，知佢準備咗好耐，生男仔、女仔我都一樣咁開心，同明恩係教會好姊妹，識於《老表，畢業喇！》，之後成日都會一齊出席聚會，我生日嗰陣佢又送花畀我，所以我都買花送畀佢。」見住身邊朋友結婚、生B，都有想結婚衝動？她笑話：「隨緣啦！之前都有去雪卵，如果有合適嘅另一半就會勤力做『功課』，依家係好戥明恩開心。」講到工作，她透露7月頭會去廣州，預算好隔離14日的時間，然後月中出席直播活動：「都係時候做番嘢，之後再預番返香港隔離14日，有同TVB請定假。」