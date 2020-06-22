難逃渣男魔咒　迪麗熱巴撞車飛出事業線救收視

靚絕內地的人氣小花迪麗熱巴早前狂呻「冇劇拍」，8個月後，成功開拍新劇《長歌行》，可惜好事多磨，有指該劇男一本屬憑電影《流浪地球》爆紅的屈楚蕭，但有傳他「衰自我」，向投資方「獅子開大口」開高劇酬，結果劇組秒速換角。取而代之是由年僅20歲的內地小鮮肉、曾在《琅琊榜》飾演「小飛流」的吳磊頂上。而屈楚蕭「黑開有條路」，遭前女友爆料指他疑有「特殊癖好」令形象大跌，劇組亦慶幸換人及時。

外間以為迪麗熱巴撇甩屈楚蕭成功執番身彩，可惜偕型男黃景瑜推出另一齣愛情劇《幸福．觸手及可》時，黃景瑜卻被爆「家暴」傳聞為劇集贈興，令新劇首播時一度因他的負評而拖低收視，粉絲大嘆迪麗熱巴「是禍躲不過」！

雖然劇集出師不利，但多得迪麗熱巴在劇中的瞓身演出，首集便穿上低胸婚紗大賣S形身材外，一幕車禍場面卻掀話題，雖然不夠血腥欠效果，但她被黃景瑜的電單車撞到飛起，再撻落地時趴地倒奶，其3吋長「事業線」盡露鏡頭前，令劇迷當場噴鼻血！

劇情發展到二人撞車撞出感情，親熱戲幾乎隔集就有，除了兩人碌落地玩「地咚」調情外，還有指拍攝了逾30場接吻戲，有粉絲指最長的「吻戲」為48秒，錫到黃景瑜食飽唇膏。

早前有傳黃景瑜對迪麗熱巴更是「錫出真情」，曾公開向她示愛：「想她做女朋友。」二人隨即被指曾戴情侶鏈現身，由於緋聞疑幻疑真，帶挈《幸》劇成為熱搜，曾錄得22億話題量！可惜有網民批評劇情欠新意，加上同期由王迅及朱墨合演的新劇《花繁葉茂》太強，故收視比預期低。